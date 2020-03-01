إلى حيث يأخذك الحنين.. سوق مطرح بسلطنة عمان نافذة تراثية تعانق البحر ..صور

بمجرد أن تطأ قدماك سوق مطرح بسلطنة عمان تشعر أن آلة الزمن تعود بك ملايين السنين وربما تعيد حساباتك مجددا لترنو إلى حياة تراثية بل والتبحر والاتساع فيها إلى درجة الإمتزاج بعبق التاريخ العُمانى الممتد جذوره عبر آلاف السنين.









فعلى الجانب الأيمن من الطريق البحري يربض البحر مستكينا ببعده الأسطوري وتحت ظلال قلاع مطرح التي لا تزال جدرانها تحكي قصص البطولات العمانية في سنوات الحرب تقبع سوق قديمة لا تزال تشهر وجهها للبحر في تحد واضح، وتفوح من بين جنباتها رائحة لتاريخ ضارب في القدم ليشكلا السوق والبحر سيمفونية تعانق بحر عمان الهاديء وتعزفها أصوات الأمواج والبشر.





سوق مطرح بالعاصمة العُمانية مسقط يعد نموذجًا للأسواق الشعبية القديمة التي تمتاز بالتصميم المعماري القديم بممراته الضيقة والمتعرجة وأسقفه الخشبية المنقوشة بألوان مبهرة تجمع بين زرقة البحر ولون الخشب الداكن ، كما يعد مطرح من أهم الوجهات السياحية التي يقصدها العُمانيين والسياح على حد سواء.





ويتصف هذا السوق بتصميمه التقليدي التراثي، بعيدًا عن صخب الأسواق الحديثة. ويضم سوق مطرح في جوانبه كل ما يحتاجه العُمانيين من السلع الغذائية أو الإستهلاكية ولعل أشهرها الحلوى العُمانية التى تشتهر بها السلطنة ولا يخلو منها اي بيت عمانى، وايضا تجارة "اللبان"





الذي يحظى بشهرة واسعة ورواج غير عادي إذ تعود تجارته إلى آلاف السنين، وكانت منظمة اليونسكو أدرجت في العام 2000 "أرض اللبان" المستخرج من أشجارها اللبان بأنواعه المختلفة، في جنوب عمان ضمن قائمتها للتراث العالمي.





كما يحتوى سوق مطرح على العديد من المحلات التي تبيع مختلف السلع؛ كالتحف والهدايا والبخور والأنتيكات وغيرها من البضائع التي نادرًا ما تتوفر في الأسواق الحديثة.





كان السوق قديما في السابق مبنيًا من الطين وسعف النخيل، أما أسقفه فهي مزينة بزخارف مستوحاة من التراث العُماني العريق، وقد قامت بلدية مسقط بتطويره من خلال أعمال التجميل المختلفة وتبليط طرقاته وسككه وأزقته، لتوفير الراحة للمرتادين، وحتى يتماشى مع مجريات النهضة الشاملة التي تمر بها البلاد.





عُرف سوق مطرح قديما بأسم "سوق الظلام" تسمية أخرى معروفة بين اهل البلد وهي سوق الظلام، ويرجع السبب لاطلاق هذه التسمية على سوق مطرح لكثرة الأزقة والسكك التي كانت تصطف عليها المتاجر، حيث تحجب عن هذه الأزقة أشعة الشمس خلال النهار وتتضاعف العتمة في الأيام الغائمة فيحتاج حينها السائر إلى ضوء مصباح لكي يحدد خطواته.





أقسام السوق تبلغ عدد محلات سوق مطرح (1274) محلًا لبضائع مختلفة، و(24) محلًا تابعًا لبلدية مسقط، وللسوق أقسام متعددة كسوق الشجيعية وهو مبنى مخصص لمحلات الخياطة وبيع المنتجات، وسوق الصاغة الذي يختص ببيع الذهب والفضيات ومختلف الحلي، إلى جانب سوق النساء وهو السوق المخصص لبيع الملابس والأقمشة والمقتنيات النسائية، كما يوجد سوق مكتب الوالي لبيع السلع الكمالية بالجملة، بينما سوق النور يختص ببيع البضاعة بالمفرد والجملة، فضلًا عن سوق خور بمبة وهو السوق العام الممتد من بوابة خور بمبة إلى بوابة مطرح (الدروازة). أما سوق العطارين الذي يباع فيه البخور والعطور واللبان والفخاريات العمانية.



