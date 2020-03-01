عويس محروس: ندوة مؤسسة أبو العينين ترفع الوعي المجتمعي للوقاية من فيروس كورونا.. صور

أكد الدكتور عويس محروس، مدير إدارة الشباب والرياضة بجنوب الجيزة، على أهمية الدور التوعوي لجميع المواطنين للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى تنظيم العديد من الفعاليات والندوات التثقيفية يهدف لبيان أهمية الوقاية من هذا الفيروس.





وأضاف "محروس" خلال كلمته في الندوة التثقيفية التي نظمتها اليوم مؤسسة أبو العينين الخيرية للتوعية بسبل الوقاية من فيروس كورونا، تحت رعاية النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن تلك الندوة تهدف لزيادة الثقافة الصحية والتوعوية لدى المواطنين بأهمية الوقاية الصحية من فيروس كورونا.





كانت فعاليات الندوة التثقيفية التي تنظمها مؤسسة أبو العينين الخيرية تحت رعاية النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بدأت ظهر اليوم، للتوعية بسبل الوقاية من فيروس كورونا.





وتعقد الندوة التثقيفية التي تنظمها مؤسسة أبو العينين الخيرية، بمركز شباب الجيزة بشارع البحر الأعظم، تحت شعار «فيروس كورونا الأعراض وسبل الوقاية.. الفيروسات وأعراضها».





ويحاضر الندوة التثقيفية، وعويس محروس مدير إدارة الشباب والرياضة بجنوب الجيزة، والدكتورة عفاف عبدالمنعم مدير إدارة الثقافة الصحية بجنوب الجيزة، والدكتورة أمنية ماجد فوزي مسؤول الثقافة الصحية بجنوب الجيزة.





كانت وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس السبت، عن تعافى أول حالة كانت حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي"، وخروجه من مستشفى العزل بعد التأكد من سلبية النتائج المعملية له، وقضائه فترة حضانة الفيروس بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وأكدت الوزارة، أن الفريق الطبى المتابع لحالة الشخص الأجنبى قام بإجراء كافة الفحوصات والتحاليل الدورية، كما تم إجراء تحليل الـ "pcr" له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية آخرها اليوم بعد قضائه 14 يومًا داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية فى كل مرة، مؤكدة أن الشخص الأجنبي، تلقى الرعاية الطبية الفائقة وحالته الصحية جيدة تمامًا وخالى من الفيروس، وبهذا تصبح مصر خالية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).