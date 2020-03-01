محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان موقع حريق خط نقل السولار ببنها.. صور

انتقل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء جمال الرشيدى مدير الأمن لموقع حريق نشوب حريق بموقع خط سولار (مسطرد - طنطا) بإحدى المصارف التابعة لعزبة شرارة بقرية ميت عاصم بمدينة بنها.

من جانبها قامت إدارة الحماية المدنية بالسيطرة علي الحريق بالكامل بدون حدوث أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات واطمأن المحافظ على أعمال الإطفاء والبريد.

وتمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب بخط نقل السولار من مسطرد إلى طنطا والمار بقرية ميت عاصم مركز بنها.

وتحرر محضر بالواقعة وتم غلق الخط من المحبس الرئيسي وتولت النيابة التحقيق والتى كلفت بانتداب المعمل الجنائى لفحص الحريق وبيان إذا ما كان متعمدا من عدمه وكيفية اشتعال النيران وطلب تحريات المباحث.

تلقى اللواء أحمد عشماوى مدير الحماية المدنية بالقليوبية بلاغا بنشوب حريق فى خط أنابيب السولار المار بقرية ميت عاصم مركز بنها أسفل إحدى الترع.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن والحماية المدنية وجري الدفع بخزان الإطفاء الاستراتيجي وجرى غلق المحبس الرئيسى والسيطرة على الموقف تماما وإخماد السنة اللهب وجارى حاليا تبريد سطح الترعة.