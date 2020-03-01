محمد رجب يودع كواليس مسلسل البيت الكبير

انتهي فريق عمل مسلسل " البيت الكبير " للنجم محمد رجب من تصوير احداثه، ويعرض حاليا وحقق نجاحا جماهيريا كبير.
مسلسل "الأخ الكبير" لـ محمد رجب تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول الأخ الأكبر الذى يتولى ويرعى أسرته ويحاول أن يتغلب على المصاعب التى يمر بها.
مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار شعبى.