AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد رجب يودع كواليس مسلسل البيت الكبير

الأحد 01/مارس/2020 - 05:25 م
محمد رجب
محمد رجب
Advertisements
شيرى نبيل
انتهي فريق عمل مسلسل " البيت الكبير " للنجم محمد رجب من تصوير احداثه، ويعرض حاليا وحقق نجاحا جماهيريا كبير.

مسلسل "الأخ الكبير" لـ محمد رجب تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول الأخ الأكبر الذى يتولى ويرعى أسرته ويحاول أن يتغلب على المصاعب التى يمر بها.

مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار شعبى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسلسل الأخ الكبير لـ محمد رجب.. مشهد مؤثر لـ جنازة شقيقته.. فيديو

كواليس مسلسل الأخ الكبير لـ محمد رجب .. شاهد

"الأخ الكبير" يتصدر جوجل بالحلقة ال 31

مسلسل الأخ الكبير يتصدر مؤشر جوجل بعد ساعات من عرض الحلقة 33

بعد عرض الحلقة الـ 34 من الأخ الكبير.. محمد رجب يتصدر جوجل

محمد رجب يتصدر تريند جوجل.. بعد الحلقة الـ 36 من الأخ الكبير

ترشيحاتنا

نادر شوقي يكشف موعد عودة رمضان صبحي للملاعب

حالة حرب.. الصحة توجه نداء عاجلا للشعب العراقي.. لا أفراح ولا جنازات

أنا قتلت أختي .. تفاصيل جريمة العقار رقم ٢٧ في حلوان.. شك في سلوكها.. والأهالي: خنقها قبل ما يسترها ..صور

بالبطاقة الشخصية.. اشتري بورش وهامر من مزاد جمارك مطار القاهرة.. صور

فحص مشدد لركاب طائرة قادمة من شنجهاي بحثا عن كورونا.. شاهد

بتوجيهات من الرئيس.. مساعدات مصرية لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول بجنوب السودان.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان وردي.. دينا كرزون تخضع لجلسة تصوير بعد خطبتها

إلى حيث يأخذك الحنين.. سوق مطرح بسلطنة عمان نافذة تراثية تعانق البحر ..صور

نحب تانى ليه.. شاهد| ياسمين عبد العزيز تثير الجدل مع كريم فهمى