محمد رجب يودع كواليس مسلسل البيت الكبير

انتهي فريق عمل مسلسل " البيت الكبير " للنجم محمد رجب من تصوير احداثه، ويعرض حاليا وحقق نجاحا جماهيريا كبير.





مسلسل "الأخ الكبير" لـ محمد رجب تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول الأخ الأكبر الذى يتولى ويرعى أسرته ويحاول أن يتغلب على المصاعب التى يمر بها.

