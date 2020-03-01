AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

عاجل.. الحكومة تنفي اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب الجامعات

الأحد 01/مارس/2020 - 05:17 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول حول  اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب الجامعات. 


وكان قد أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في تصريحات له أمس أن مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التي قامت على الفور عقب الإعلان عن بدء ظهور هذا الفيروس في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والحجر الصحي في المطارات، وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية.

كما أكد رئيس الوزراء أنه تم منذ ذلك الوقت تشكيل لجنة أزمة وغرفة أزمات لمتابعة الإجراءات الاحترازية على مستوى الجمهورية، وذلك بشكل يومي، كما يتم متابعة أي حالات مشتبه بها وفحصها، كما أن مصر من أوائل الدول التي اتخذت خطوات إيجابية لإعادة أولادها من الصين، ولعلكم تابعتم الإدارة الجيدة لهذا الإجراء حتى تم بالفعل عودة المصريين من هناك وتأمينهم، وعزلهم لمدة 14 يومًا، مع متابعتهم حتى تم خروجهم بسلام، وهي خطوة مهمة،  ونحن إذن نؤكد على أن هناك شفافية في الإعلان عما يخص الحالات المشتبه بها، فالدولة والحكومة المصرية لا تخفي أي شيء، فلقد أعلنا بالفعل، في بيان رسمي، منذ ثلاثة أسابيع عن وجود حالة حاملة للفيروس لأجنبي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية مع هذه الحالة، وتم عزلها لمدة 14 يوما، حتى تم التأكد من شفائها.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أجنبي .. اكتشاف أول حالة حاملة لفيروس كورونا في مصر (بيان الصحة العالمية ووزارة الصحة)

لم تظهر أعراض ولا يوجد خطر .. اكتشاف أول حالة حاملة لفيروس كورونا في مصر

القصة الكاملة للصيني مصاب فيروس كورونا في مول سيتي ستارز

الحكومة: لا صحة لظهور أي حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب المدارس

رئيس الوزراء يتابع إجراءات الحجر الصحي على السائحين القادمين لمطار الغردقة

رئيس الوزراء يتابع بنفسه إجراءات الحجر الصحي على السائحين القادمين إلى مطار الغردقة.. مدبولي: مصر من أوائل الدول على مستوى العالم في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

الخيانة في دمها.. قاتل زوجته في الجيزة: هربت مع عشيقها ورجعتها ومارست الرذيلة مع أبويا

بتوجيهات من الرئيس.. مساعدات مصرية لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول بجنوب السودان.. فيديو

حفلة في زامبيا.. عبدالله السعيد يسجل الهدف الثالث لـ بيراميدز في زاناكو بـ الكونفدرالية.. فيديو

فستان مكشوف.. روبى تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. شاهد

"الاستئناف" تكشف مفاجأة بشأن إيقاف كهربا ونجم الزمالك إلى نهاية الموسم

تعليق ميدو على نتيجة الأهلي أمام صن داونز ومستوى أليو بادجي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان وردي.. دينا كرزون تخضع لجلسة تصوير بعد خطبتها

إلى حيث يأخذك الحنين.. سوق مطرح بسلطنة عمان نافذة تراثية تعانق البحر ..صور

نحب تانى ليه.. شاهد| ياسمين عبد العزيز تثير الجدل مع كريم فهمى