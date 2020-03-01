عاجل.. الحكومة تنفي اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب الجامعات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول حول اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب الجامعات.











وكان قد أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في تصريحات له أمس أن مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التي قامت على الفور عقب الإعلان عن بدء ظهور هذا الفيروس في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والحجر الصحي في المطارات، وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية.





كما أكد رئيس الوزراء أنه تم منذ ذلك الوقت تشكيل لجنة أزمة وغرفة أزمات لمتابعة الإجراءات الاحترازية على مستوى الجمهورية، وذلك بشكل يومي، كما يتم متابعة أي حالات مشتبه بها وفحصها، كما أن مصر من أوائل الدول التي اتخذت خطوات إيجابية لإعادة أولادها من الصين، ولعلكم تابعتم الإدارة الجيدة لهذا الإجراء حتى تم بالفعل عودة المصريين من هناك وتأمينهم، وعزلهم لمدة 14 يومًا، مع متابعتهم حتى تم خروجهم بسلام، وهي خطوة مهمة، ونحن إذن نؤكد على أن هناك شفافية في الإعلان عما يخص الحالات المشتبه بها، فالدولة والحكومة المصرية لا تخفي أي شيء، فلقد أعلنا بالفعل، في بيان رسمي، منذ ثلاثة أسابيع عن وجود حالة حاملة للفيروس لأجنبي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية مع هذه الحالة، وتم عزلها لمدة 14 يوما، حتى تم التأكد من شفائها.