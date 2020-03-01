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رياضة

قفشة يحتفل بفوز الأهلي على صن داونز.. شاهد

الأحد 01/مارس/2020 - 05:16 م
قفشة
قفشة
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مصطفى كرم
احتفل محمد مجدي قفشة لاعب النادي الأهلي بفوز فريقة أمس على صن داونز الجنوب الأفريقي بهدفين مقابل لا شيء في إطار مواجهات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشر قفشة مجموعة من الصورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من مباراة الأهلي ضد صن داونز والتي أقيمت أمس بإستاد القاهرة وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيه. 

وفاز الأهلي على فريق صن داونز الجنوب أفريقي، بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم أمس على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز هدفي اللقاء جناح الأهلي التونسي علي معلول، ومن المقرر أن يلتقي الأهلي صن داونز في مباراة الإياب يوم السبت القادم بدولة جنوب أفريقيا. 
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