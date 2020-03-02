حكم لبس المرأة للصندل.. الإفتاء تحدد الضوابط الشرعية

حكم لبس المرأة للصندل ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





وأوضح عبدالسميع، قائلًا: أنه يجوز للمرأة أن ترتدي الصندل ولا مانع من ذلك ، وهذا على قول الأحناف الذين يرون أن قدم المرأة مثل يدها وأنها ليست من العورات فلا يجب عليها ان تستر القدم حال خروجها.





وتابع: فلا مانع من تقليد رأى الأحناف ولبس المرأة للصندل أثناء الخروج.





مشروعية ارتداء المرأة لصندل يكشف القدم

قال الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية إن الفقهاء اختلفوا حول قدم المرأة هل هي عورة أم لا، حيث يرى فريق أنها عورة ويجب تغطيتها، بينما يرى فريق آخر أنها ليست بعورة ويجوز إظهارها.



وأضاف ممدوح، خلال إجابته على فتوى وردت إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء فتاة تقول: ما حكم ارتداء الفتاة الصندل المفتوح من الأمام أو الذي يكششف معظم القدم، أن الأمر إذا كان مسألة خلافية بين العلماء فللفتاة أن تتبع من تشاء من العلماء وإن كانت خائفة من الوقوع في الخطأ أو الشبهة فعليها برأي الفريق الأول بأن القدم عورة ويجب تغطيتها أما إذا كانت ترغبين في اتباع الرأي الثاني فللفتاة مطلق الحرية وليس عليها إثم، ولكن يجب أن تكون مقتنعة برأي الفرق الذي تتبعه.





حكم صلاة المرأة مكشوفة القدمين.. اعرف رأي العلماء

وأضاف ممدوح، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال « هل يجوز للمرأة الصلاة دون تغطية القدمين ؟» أنه من الأحوط ستر القدم، ولكن الإمام أبي حنيفة لم يوجب ستر القدم وعليه فلا نشدد على النساء فى ذلك ومن أرادت أن تتقلد برأى الإمام أبو حنيفة فلا حرج فى ذلك ومن أرادت الاحتياط فهو أولى وتكون صلاتها صحيحة ولا شيء فى ذلك.



حكم صلاة المرأة مكشوفة القدمين.. اعرف رأي العلماء

كشف قدم المرأة في الصلاة قضية اختلف حولها العلماء فمنهم من أكد بطلان الصلاة حال انكشافها ومنهم من قال بعدم وجوب ستر القدم أثناء الصلاة.



وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قدم المرأة عورة في الصلاة، ولكن عند أهل العلم يجوز كشف القدم.



هل قدم المرأة عورة في الصلاة ؟