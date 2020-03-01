بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ قنا.. دينا الوديدي تتألق في مهرجان دندرة

تألقت دينا الوديدي، علي خشبة مسرح قصر ثقافة قنا، ضمن مشاركتها في مهرجان دندرة الأول للموسيقي والغناء.





وتفاعل الجمهور القناوي، مع دينا مرددا أغانيها التي أدتها علي خشبة المسرح، مطالبينها، بتأدية أغان محددة يحفظها بعضهم، وغنت دينا اكثر من 15 اغنية، أشعلت بها المسرح علي انغام الموسيقى، ومن بينها اشوف أمورك أستعجب، والسيرة، وغيرهما.





وأشادت الوديدي بتنظيم مثل هذه المهرجانات في محافظات الصعيد، وغيرها من محافظات الأقاليم، مؤكدة أن الفن والموسيقى هما ناشرا النور.





دينا الوديدي، مغنية، ملحنة، وممثلة مصرية، عُرفت بدور المؤدية الرئيسية لمجموعة من الموسيقيين الذين عملوا على نطاق واسع خلال السنتين الماضيتين، حيث دمجوا بين الموسيقى المحلية والعالمية.





كان لدِينا شغف موسيقي منذ صغرها، بعد خروجها من "الورشة" أسست فرقة موسيقية من 6 أعضاء، واشتهرت في 2011 وتحديدا مع ثورة 25 يناير حيث أدت أغنية "خلينا نحلم" وهي أغنية عن مصر وتونس وغنتها كفنانة تمثل مصر رفقة "فريق مسار إجباري" و"تامر شلبي"، ومن تونس مع مهدي رابح وأمين دريدي ومحمد بن جمعة.





في 2013 كانت دينا جزءا من "مشروع النيل" وهو ملتقى ثقافي للمغنين والمفكرين المصريين، حيث قدمت فيه أغنيتها "يا جنوبي" التي بينت فيها مدى تأثرها بالنيل (الذي وصفه بالجنوب) ومدى غدوه جزءا من حياتها.





حضر الحفل وزيرة الثقافة، ومحافظ قنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، إلى جانب ما يقرب من 6 الاف مواطن قناوي.





ومن ناحية أخرى كثفت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، من تواجدها في مداخل ومخارج مدينة قنا، فضلًا عن التأمين المشدد لمداخل معبد دندرة وتنظيم دخول الجمهور بسيارات مجانية تقلهم من مدينة قنا لحضور المهرجان في المعبد الأثري.





ويشهد مهرجان دندرة العديد من الحفلات الغنائية التي تقدمها فرقة مسار إجباري، وفرقة بلاك تيما، وغيرها من الفرق إلى جانب حفلات للمطرب مدحت صالح، وعلى الحجار، وهشام عباس، وغيرهم.



