طارق شوقي ينفي وجود حالات كورونا في مصر ومصدر المعلومات هى أجهزة الدولة فقط.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ،:أننا منذ سنتين ونحن نتحدث عن سوء استخدام السوشيال ميديا كما أن مصدر المعلومات الرسمى هو أجهزة الدولة المعنية سواء وزارة الصحة او مجلس الوزراء .













وأضاف طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ،:أن لو وجد هناك أى حالات تحمل فيروس كورونا ليس هناك اي داعي او سبب أن نقوم بإخفاء هذا وذالك لاننا حريصين على اولادنا .









وأوضح طارق شوقي ، أن التعامل مع مثل هذه الحالات ليس باثارة الهلع ولكن يجب علينا الهدوء واتباع خطة الدولة لمواجهة هذا الفيروس كما ان انتقالة ليس بأيدينا كما ان العالم اجمع معرض لذلك الشيء .













وتابع طارق شوقي ، أن الأحوال في مصر مطمئنة جدا واذا وجد شيء يستدعي اتخاذ إجراء مختلف سنقوم بعملها ولكن لا يجب أن نعين ضحية لترويج الاشاعات .













واستكمل طارق شوقي ، أن المدارس تعمل وليس هناك اى تخلف بها ومن يتخلف عن المدارس هو الذى سيفقد هذا الجزى واذا لم تقول الوزارة أو الدولة اى شىء يصبح جميع الأقاويل اشاعات .









وأشار طارق شوقي الى اننا نعمل منذ اول يوم وهناك تعاون مع وزارة الصحة بالاضافة الى الارشادات التي تملي على الطلاب كل يوم في طابور الصباح .



