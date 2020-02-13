فكر رائع.. خبيرة تطوير التعليم بـ كامبريدج تشيد بـ طارق شوقي.. فيديو

قالت الدكتورة حنان خليفة، رئيس قسم تطوير التعليم والشركات الاستراتيجية بجامعة كامبريدج، إن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، ربط المواد الدراسية ببعضها، موضحة أن ما تم فى تطوير التعليم فكر رائع وجميل ويجب الإشادة به.





وأضافت حنان خليفة، خلال حوارها ببرنامج مصر تستطيع المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي أحمد فايق، أن المدارس فى إنجلترا تعمل على تعليم الطالب بعض الأشياء، منها الربط بين المناهج والصناعة حتى يستفيد المجتمع من الطالب.





وأشارت رئيسة قسم تطوير التعليم والشركات الاستراتيجية بجامعة كامبريدج، إلى أن المدارس فى انجلترا تحبب الطلاب في الصناعة من المرحلة الابتدائية، والحضانة.





ولفتت رئيسة قسم تطوير التعليم إلى أن هناك شراكات تتم بين المصانع والمدارس الموجودة فى إنجلترا، من أجل دمج الطالب بالمصانع.





وأوضحت رئيس قسم تطوير التعليم، أن كل دولة فى العالم يكون لها هدف ونظام للتعليم، وأكدت أن روح القيادة أمر مطلوب فى المدارس فى انجلترا.