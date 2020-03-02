تغير لون العين .. أعراض مفاجئة يصدرها جسمك مؤشرات لكوارث صحية







أعراض مفاجئة يصدرها جسمك يمكن أن تكون مؤشرات لكوارث صحية تعانين منها كما تقول فى الكثير من الوقت مؤشر عن حالة جسمك الصحية ؟













إذا كان هناك حلقة بيضاء أو رمادية حول قرنية العينين ، فقد تكون



الرغبة الشديدة في الملح



لا بأس أن تحب الطعام المالح ولكن عندما لا يمكنك التحكم فيه بعد الآن ويصبح الطعام المالح هو الشيء الوحيد الذي تريده ، فقد حان الوقت لتسأل نفسك عن السبب. هذا يمكن أن يدل على نقص الحديد ، وفقر الدم ، والجفاف أو متلازمة ما قبل الحيض ، وفقا لمصادر طبية.



النسيان ، التعب ، والرغبة الجنسية المنخفضة تغييرات في لون العينإذا كان هناك حلقة بيضاء أو رمادية حول قرنية العينين ، فقد تكون علامة على ارتفاع الكوليسترول في الدم لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًاالرغبة الشديدة في الملحلا بأس أن تحب الطعام المالح ولكن عندما لا يمكنك التحكم فيه بعد الآن ويصبح الطعام المالح هو الشيء الوحيد الذي تريده ، فقد حان الوقت لتسأل نفسك عن السبب. هذا يمكن أن يدل على نقص الحديد ، وفقر الدم ، والجفاف أو متلازمة ما قبل الحيض ، وفقا لمصادر طبية.النسيان ، التعب ، والرغبة الجنسية المنخفضة





في بعض الأحيان يخلط الناس بين هذا الاكتئاب لأنه يبدو أنك متعب للغاية وقد سئمت من كل شيء ليس لديك الطاقة لتذكر الأشياء. يشارك الأطباء أنه من الأفضل عدم تجاهل هذه الحالة لأنها يمكن أن تعني وجود مشكلة في هرمون الغدة الدرقية في الجسم. يمكنك أيضا زيادة الوزن والشعور بالبرد.



الشعور دائما بالعطش



يقول المختصون إنه ليس من الطبيعي أن تشعر بالعطش طوال الوقت لذلك تأكدى إذا كنت تتناولين الكثير من المنتجات الغنية بالتوابل أو المالحة. قد يكون العطش المستمر علامة على مرض السكري أو الحمل .



الرغبة في مضغ الثلج



يمكن شرح الرغبة في سحق الثلج بسهولة وقد تكون أكثر من مجرد عادة. و نقص الحديد أو فقر الدم يمكن أن يكون السبب وراء هذه الرغبة غير عادية، وبعض الأبحاث قد أظهرت. قد ترغب في إجراء بعض اختبارات الدم لفحص ومعرفة ما إذا كنت بحاجة لبدء تناول المكملات الغذائية.