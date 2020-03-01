اليونان: رفع حالة التأهب القصوى على الحدود مع تركيا

قرر رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، رفع حالة التأهب القصوى على الحدود مع تركيا، إثر تعليق إقامة اللجوء من قبل الذين يدخلون البلاد بطريقة غير قانونية لمدة شهر.





وقال ميتسوتاكيس في تصريحات صحفية: "قررنا رفض استقبال أي شخص يدخل اليونان بشكل غير قانوني"، مشيرًا إلى أنه سيزور المنطقة الحدودية مع تركيا الثلاثاء برفقة رئيس المجلس الأوروبي.





وأضاف: "المهاجرون على الحدود تحولوا إلى بيادق تستخدمها تركيا للضغط الدبلوماسي".





واتهم وزير الخارجية اليوناني نيكولاس دندياس، تركيا بالانخراط في حملة تضليل في ما يخص أعداد اللاجئين الذين دخلوا إلى الأراضي اليونانية من تركيا.



