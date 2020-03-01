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أخبار العالم

فساد وطائفية.. رئيس الوزراء العراقي المكلف يعتذر رسميا عن تشكيل الحكومة

الأحد 01/مارس/2020 - 11:24 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قرر رئيس الوزراء العراقي، محمد توفيق علاوي، اليوم الأحد، الاعتذار عن تشكيل الحكومة بعد فشله في تمرير التشكيلة إلى البرلمان لعدم اكتمال النصاب القانوني.


وقال "علاوي" في بيان متلفز بثه التلفزيون العراقي "وعدت الشعب بأني سأترك التكليف في حال مورست ضغوط سياسية لغرض تمرير أجندة معينة على الحكومة التي أعتزم تشكيله".


وأضاف "لو قدمت التنازلات لكنت الآن أباشر عملي كرئيس لوزراء العراق، وللأسف الشديدة كانت بعض الجهات تتفاوض فقط من أجل الحصول على مصالح ضيقة دون إحساس بالقضية الوطنية".


وتابع "أثناء المفاوضات كانت بعض الجهات تسعى لتحقيق مصالح ضيقة دون أي اعتبار لدماء الشهداء، والجهات التي غرقت في الفساد وتاجرت بالطائفية ستكون أول المتضررين من المسار السياسي".



واستطرد "اصطدمت بأمور لا تمت إلى قضية الوطن ومصلحة العراق فبعض الجهات السياسية العراقية ليست جادة بالإصلاح عبر حملات الافتراء وعدم تحقيق النصاب في البرلمان". 
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