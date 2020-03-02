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رياضة

وزير الرياضة يؤازر المصري البورسعيدي في مباراته مع نهضة بركان المغربي

الإثنين 02/مارس/2020 - 12:01 ص
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مباراة نادي المصري البورسعيدي مع فريق نهضة بركان المغربى، على استاد السويس الجديد، في ذهاب دور الثمانية من النسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، بحضور عبدالمجيد صقر محافظ السويس، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري.
  

اشاد وزير الرياضة بالأداء الرجولي للاعبي المصري البورسعيدي طوال شوطي المباراة، أمام  أقوي فرق البطولة، وصيف النسخة الماضية، متمنيًا حسم مباراة العودة والمقرر إقامتها بالمغرب 8 مارس المقبل ، مشيرا إلى أن الوزارة تدعم وتساند كل الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية المختلفة، ومن ثم الفوز بها، ما ينعكس بإيجابية على منتخب مصر الأول لكرة القدم ويعود بالكرة المصرية للتربع على عرش القارة الافريقية.

اشار "صبحي" إلى نتائج الفرق المصرية المشاركة بالبطولات الافريقية التي حققت نتائج إيجابية في مباريات الذهاب، وتغلب فريق الزمالك على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتغلب فريق الأهلي على صن داونز الجنوب افريقي بهدفين نظيفين في دوري أبطال أفريقيا، كما استطاع فريق بيراميدز تخطي فريق زاناكو الزامبي بثلاثية نظيفة على أرضه ووسط جمهوره  بالبطولة الكونفدرالية الأفريقية، متنمنيا أن يكون نهائى البطولتين مصريًا خالصًا.
  
جدير بالذكر أن  فريق المصري البورسعيدى احتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى خلف مواطنه بيراميدز بعدما جمع عشر نقاط، من الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة وخسر مباراتين، سجل عشرة أهداف ودخل شباكه تسعة أخرى، وجاء الفريق المغربي في المركز الأول بالمجموعة الثالثة في كأس الكونفدرالية بعدما جمع 11 نقطة، من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة وخسارة مباراة، فسجل 13 هدفًا ودخل مرماه أربعة أهداف.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، مع الفائز من حسنية أغادير والنصر، وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة في حالة تخطيهما المباراة القادمة.
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