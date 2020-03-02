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سيارات

لأول مرة.. جيب جراند شيروكي 2021 الشكل الجديد.. صور

الإثنين 02/مارس/2020 - 07:16 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

قال رئيس تصميم فيات كرايسلر، رالف جيليس، أن الجيل التالي من جيب جراند شيروكي سيكشف عنه لأول مرة هذا العام خلال الصيف المقبل.


تكشف عدد من اللقطات التجسسية للجيل الجديد من جراند شيروكي أن سيارة الـ SUV زاد حجمها بشكل ملحوظ مقارنة بالسيارة الحالية، في حين يجعل التمويه من الصعب رؤية التصميم، لكن المظهر العام للسيارة في هذه الصور لا يشير إلى وجود مظهر مختلف كليًا للسيارة.


هناك شائعة بأن جراند شيروكي ستحصل على نفس منصة ألفا روميو ستيلفيو، ويمكن أن تحصل على محرك V6 هجين خفيف ومحرك V8 كترقية للناس الذين يبحثون عن المزيد من القوة.


وقد تحصل السيارة في الداخل على شاشة أجهزة قياس رقمية مقاس 10.1 ومثلها للنظام الترفيهي، كما يُتوقع أن تصل نسخة أكثر قوة جراند شيروكي تراك هوك قبل ظهور الجيل التالي منها.

لأول مرة.. جيب جراند شيروكي 2021 الشكل الجديد.. صور
لأول مرة.. جيب جراند شيروكي 2021 الشكل الجديد.. صور
لأول مرة.. جيب جراند شيروكي 2021 الشكل الجديد.. صور
لأول مرة.. جيب جراند شيروكي 2021 الشكل الجديد.. صور
لأول مرة.. جيب جراند شيروكي 2021 الشكل الجديد.. صور
لأول مرة.. جيب جراند شيروكي 2021 الشكل الجديد.. صور
لأول مرة.. جيب جراند شيروكي 2021 الشكل الجديد.. صور
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