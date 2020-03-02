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توك شو

بقرأ الجرائد.. عادل إمام يكشف تطورات حالته الصحية | شاهد

الإثنين 02/مارس/2020 - 12:03 ص
عادل إمام
عادل إمام
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حمزة شعيب
كشف الفنان عادل إمام، عن تطورات حالته الصحية، قائلا "أنا بخير والحمدلله كان عندى برد عادي، مرددا "عاوزيني أموت ليه، ليرد عليه الإعلامي عمرو أديب "بعد الشر عليك يا زعيم".

وتابع عادل إمام خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بى سى مصر": "انتهيت من تصوير مسلسل سيتم عرضه فى رمضان 2020، وأقيم هذه الأيام بمنزلي اتابع الاخبار وأقرا الجرائد.

يأتي ذلك بعدما غاب الزعيم عادل إمام، عن عزاء حسني مبارك، كما غاب عن تكريمه في المركز الكاثوليكي، الأمر الذي أثار قلق الجمهور عليه.

وأكد ابنه المخرج رامي إمام، عند تسلمه الجائزة بالمهرجان، أن الفنان عادل إمام، يعاني من دور برد شديد ألزمه الفراش، ونفى إصابته بكورونا بشكل ساخر.

ويخوض عادل إمام السباق الرمضاني المقبل 2020، بمسلسله الجديد الذي يحمل اسم "فالنتينو" بصحبة عدد كبير من النجوم، منهم دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، وهو من ﺗﺄليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.
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