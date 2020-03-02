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وزير الخارجية يوضح حدود ملكية أثيوبيا فى سد النهضة| فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:24 ص
صدى البلد
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أسامة علي
قال سامح شكري وزير الخارجية، إن بين  وزارتى الخارجية والرى يأتى ردا على البيان الإثيوبي فيما يتعلق بملء سد النهضة، باعتبار أثيوبيا مالكة له.

وأوضح وزير الخارجية خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج :"القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية الحدث، أن ملكية أثيوبيا لا تتجاوز قواعد القانون الدولى، وما تعهدت به فى اتفاق المبادئ من عدم ملء السد إلا بعد الوصول إلى اتفاق مع كلا من مصر والسودان على قواعد والتشغيل وأيضا.

وأضاف:أيضا الحديث عن الاتفاق الذى تم إدارته عن طريق وزارة الخزانة الأمريكية، مشيرا إلى أن إثيوبيا لم تشارك في الجولة الأخيرة من المفاوضات ولكنها شاركت في جولات عديدة، واعتمدت الكثير من المواد التى تم طرحها، والجولة الأخيرة كانت لضبط أمور بسيطة.

وتابع قائلا:" الأساس فى الأمر والقواعد الفنية كانت محل تفاوض خلال الـ 4 أشهر الماضية، ووافق الجانب الاثيوبى عليها، وبالتالى هناك مغالطات على الجانب الأثيوبى توضيحها والتأكيد على أهمية الالتزام والحفاظ على ما تضمنه اتفاق إعلان المبادئ الذى تم توقيعه 2015، إضافة إلى قواعد القانون الدولى التى لا تتيح لأحد اتخاذ إجراءات احادية فيما يتعلق بالأنهار عابرة الحدود.

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