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منوعات

شاهد.. خفافيش بأعداد هائلة تحلق فوق مستشفى وتثير الذعر في السعودية

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:16 ص
خفافيش السعودية
خفافيش السعودية
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عزة عاطف

قد كان الخفاش هو المسبب الأول لفيروس كورونا الفتاك، إذ انتقلت العدوى إلى أحد الأشخاص بعدما ابتاع خفاشًا لأكله في مدينة ووهان، ومنذ ذلك الحين والعالم بأكمله على حافة الهاوية بسبب المرض القاتل الذي يروح ضحيته كل يوم أعدادًا كبيرة مسببًا ذعر عالمي.

 

 أثارت أسراب من الخفافيش الرعب في مدينة جازان السعودية بعدما صورها أحد الأشخاص أثناء تحليقها بكثرة فوق مستشفى الملك فهد بأحجام كبيرة.

 

تداول رواد مواقع التواصل المقطع في رعب إذ تحتل أسراب الخفافيش السماء من فوق مستشفى الملك فهد بأعداد هائلة.

 

وقد ذكر بعض المستخدمين أن المستشفى وما حولها في معاناة دائمًا من كثرة الخفافيش منذ 4 سنوات، لكن صحة جازان كانت قد بدأت بالفعل مكافحتها باستخدام المبيدات.

 

يمكن رؤية الخفافيش التي أثارت ذعر العالم وبدأت جميع الدول في مكافحتها لمنع انتشار المرض وهي تطير فوق المستشفى مسببة الرعب للمرضى والأطباء.

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