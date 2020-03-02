كورونا يصيب أبل.. تأخير إصدار آيفون حتى الربع الثانى من 2020





ذكر موقع MacRumors أن إنتاج هواتف آيفون من شركة أبل لن يتحسن حتى الربع الثاني من العام الحالى 2020، وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا.





وحذر المحلل الشهير مينج كو من أن شركة أبل ستعانى من التأخير وانخفاض معدلات الأيدى العاملة في المصانع الصينية الموردة ل شركة أبل





وانخفضت شحنات عدسات كاميرا iPhone من المورد الرئيسي لعدسات كاميرات هواتف أيفون Genius Electronic بشكل كبير خلال الشهر الماضي، حيث تقلصت الإمدادات بشكل ملحوظ، وتنبأ "كو" بوجود مخزون من العدسات لمدة شهر تقريبًا ، حيث أنه لن يتم استئناف الإنتاج حتى شهر مايو القادم.





وتوقع كو أن تحافظ هواتف iPhone لعام 2020 على نفس تصميم العدسة الفائقة مثل iPhone 11.





و كان من المفترض أن يبدأ الموردون الصينيون والشركات الصينية في التجهيز لإطلاق الأيفون الجديد في الأسبوع الثالث من شهر فبراير الماضى، فيما تطمح الشركة في إنتاج أكثر من 45 مليون وحدة من سماعات AirPods بعدما اكتسحت السوق في العام الماضى، حيث باعت أكثر من 60 مليون سماعة













وفي وقت سابق، أخبر المصنع الرئيس لهواتف الأيفون في الصين Foxconn موظفيه ألا يعودوا للعمل لفرع مصنع شنجن الصينى بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث أوقف المصنع تقريبا كل انتاجه في الصين، في الوقت الذى تحاول فيه الحكومة والشركات فى احتواء انتشار الفيروس.



