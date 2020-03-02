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فن

بعد ساعات من طرحها.. انت جدع لـ محمد رمضان تحقق نصف مليون مشاهدة

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:02 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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آيه عاطف
حققت أغنية "إنت جدع" لـ محمد رمضان، نجاح كبير جدًا، حيث حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب". 

وتضمن الفيديو كليب مشاهد حقيقية قام رمضان بتصويرها خلال تواجده في الشوارع مع جمهوره بمناطق مختلفة في أنحاء القاهرة، وتعد هذة الأغنية هي الأولى بعد أزمات محمد رمضان الأخيرة، مع الطيار المفصول، والفنان باسم سمرة، ومطعم البرنس، ونقيب الموسيقيين هاني شاكر.

بينما تقول كلمات الأغنية :"انت جدع .. ايوه جدع .. حبي ليكوا مبدأ .. نجاحي بيكوا صدق .. انتوا ليا وانا ليكو .. طب يلا بينا نبدأ .. رقصني بيها تانجو .. إديني شوب مانجو".
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