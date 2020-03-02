شايفة كل الناس أحمد.. العوضي يثير الجدل حول علاقته بـ ياسمين عبدالعزيز

أثار الفنان أحمد العوضي، الجدل مجددًا حول علاقته بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك بعد إنتشار أنباء ارتباطهما أكثر من مرة، خلال الفترة القليلة الماضية.

بدأ الأمر عندما نشر كريم فهمي، صورة جمعته بياسمين عبدالعزيز من كواليس مسلسل "ونحب تاني ليه" معلقًا عليها :" مع صديقتي وأختي الخطيرة ياسمين عبد العزيز وصديقي و اخويا مدير التصوير احمد زيتون في تالت تعامل مع بعض بعد حالة عشق وحسن وبقلظ".





وقامت ياسمين بالرد عليه قائلة :" يا احمديكو"، مما جعل كريم فهمي يتعجب معلقًا بشكل كوميدي :"طبعا انا مبسوط اننا بنعمل مسلسل مع بعض جدا، بس الفكره بقي هو انتي فاكرة كل ده ان احمد اخويا اللي بيمثل معاكي كل ده ولا ايه ولا انتي بتفكري في ايه، فهميني دماغك فيها ايه ..احمديكو مين ؟؟".





بينما قام الفنان أحمد العوضي بالتعليق قائلًا:" لا هي دلوقتي شايفه كل الناس احمد"، كما قال ايضًا :"اصالة قالت ليه بنادي الناس بإسمك"، بينما إكتفت ياسمين، بإستخدام الوشوش التي تعبر عن كسوفها، ليعلق كريم فهمي :" ونحب تاني ليه.. اتفضلوا الاكونت اكونتكوا"، الامر الذي اثار الجدل مجددًا حول علاقتهما.