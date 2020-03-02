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أخبار العالم

تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا في كاليفورنيا وأول حالة في نيويورك

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت هيئة الصحة سانتا كلارا الأمريكية ارتفاع أعداد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 7 حالات، عقب تسجيل 3 حالات جديدة. 

فيما كشف ولاية نيويورك الأمريكية، يوم الاثنين، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لسيدة ثلاثينية كانت في إيران. 

وأعلننت السلطات الصينية، يوم الإثنين، ارتفاع ضحايا فيروس كورونا المستجد، في أول أيام شهر مارس إلى 2912، وذلك عقب تسجيل 42 حالة وفاة جديدة بالفيروس. 

كما قالت السلطات الصينية إن حالات الإصابة ارتفعت إلى أكثر من 80 ألف حالة عقب تسجيل 202 حالة جديدة. 
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