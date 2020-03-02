وصفات بالشوفان.. أكلات متنوعة للرضع و الدايت والأطفال



و يتميز الشوفان بأنه يحتوى على ألياف قادرة على خفض نسبة الكوليستيرول السيئ ، حيث إنها تعمل على تقليل امتصاصه من الأمعاء، لذلك يحرص الكثير من الأشخاص إلى استخدامه فى وتناول باستمرار.



وصفات ب الشوفان

نقدم لكى فيما يلى مجموعة متنوعة و مختلفة من وصفات بالشوفان...

بان كيك الشوفان والفواكه

مقادير بان كيك الشوفان والفواكه :

270 جرام شوفان مطحون

700 مل لبن

3 بيضات مخفوقة جيدا

2 معلقة صغيرة بكينج بودر

ملح

معلقة صغيرة زيت



للتزيين: فراولة مهروسة، أو مربى فراولة، أو زبدة فول سودانى، أو عسل ابيض



طريقة تحضير بان كيك الشوفان والفواكه:

نضع 200 جرام من الشوفان في طبق عميق ثم يضاف اللبن و يترك طوال الليل.

فى الصباح نقوم بخلط البيض و70 جراما من الشوفان والبيكنج بودر والملح والزيت.

ثم نضع جميع المكونات مع بعضها البعض.

يسخن الزيت في صينية متوسطة على نار عاليه ثم يوضع واحدة واحدة و تقلب.



كفتة بالشوفان:

مقادير كفتة ب الشوفان :

½ كيلو لحم مفروم

2 بصلة مفرومة ناعم

و يتميزبأنه يحتوى على ألياف قادرة على خفض نسبة الكوليستيرول السيئ ، حيث إنها تعمل على تقليل امتصاصه من الأمعاء، لذلك يحرص الكثير من الأشخاص إلى استخدامه فى وتناول باستمرار.وصفات بنقدم لكى فيما يلى مجموعة متنوعة و مختلفة من وصفات بالشوفان...بان كيكوالفواكهمقادير بان كيك الشوفان والفواكه :270 جرام شوفان مطحون700 مل لبن3 بيضات مخفوقة جيدا2 معلقة صغيرة بكينج بودرملحمعلقة صغيرة زيتللتزيين: فراولة مهروسة، أو مربى فراولة، أو زبدة فول سودانى، أو عسل ابيضطريقة تحضير بان كيكوالفواكه:نضع 200 جرام من الشوفان في طبق عميق ثم يضاف اللبن و يترك طوال الليل.فى الصباح نقوم بخلط البيض و70 جراما من الشوفان والبيكنج بودر والملح والزيت.ثم نضع جميع المكونات مع بعضها البعض.يسخن الزيت في صينية متوسطة على نار عاليه ثم يوضع واحدة واحدة و تقلب.كفتة بالشوفان:مقادير كفتة ب½ كيلو لحم مفروم2 بصلة مفرومة ناعم



فلفل حار او بارد مفروم

6 معالق كبيرة شوفان

2 معلقة دبس رمان

معلقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة كزبرة بودر

ملح وفلفل أسود وجوزة الطيب



طريقة تحضير كفتة بالشوفان:

سخني الفرن على درجة حرارة 200 .

ضعى اللحم المفروم في طبق عميق، ثم يضاف البصل المفروم والشوفان.

ثم ضعى باقى المكونات و تخلط وتشكل وتوضع فى صينية مدهونة بقليل من الزيت

و تترك فى الفرن 50 دقيقة تقريبًا.



وصفات ب الشوفان للاطفال الرضع

تهتم الكثير من الامهات بتحضير و اعداد الوجبات الصحية لأطفالها الرضع ،فالنقدم لكى مجموعة من وصفات بالشوفان للاطفال الرضع

- الشوفان بالخضار: قومي بسلق الشوفان وبقطع مختلف أنواع الخضراوات قطع صغيرة. ثم ضعي المكونات في المياه المغلية لتلاحظي أن الخضراوات أصبحت لينة وبعد ذلك قومي بإضافة الشوفان الى الخضار وقدمي هذا الطبق إلى طفلك الرضيع. فص ثوم مفروم ناعمفلفل حار او بارد مفروم6 معالق كبيرة شوفان2 معلقة دبس رمانمعلقة صغيرة كركمملعقة صغيرة كزبرة بودرملح وفلفل أسود وجوزة الطيبطريقة تحضير كفتة بالشوفان:سخني الفرن على درجة حرارة 200 .ضعى اللحم المفروم في طبق عميق، ثم يضاف البصل المفروم والشوفان.ثم ضعى باقى المكونات و تخلط وتشكل وتوضع فى صينية مدهونة بقليل من الزيتو تترك فى الفرن 50 دقيقة تقريبًا.وصفات بللاطفال الرضعتهتم الكثير من الامهات بتحضير و اعداد الوجبات الصحية لأطفالها الرضع ،فالنقدم لكى مجموعة من وصفات بالشوفان للاطفال الرضعبالخضار: قومي بسلق الشوفان وبقطع مختلف أنواع الخضراوات قطع صغيرة. ثم ضعي المكونات في المياه المغلية لتلاحظي أن الخضراوات أصبحت لينة وبعد ذلك قومي بإضافة الشوفان الى الخضار وقدمي هذا الطبق إلى طفلك الرضيع.



- الشوفان بالتمر والموز: يعتبر الموز مفيد للرضع إذ يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها. لذلك، أضيفي التمر إلى الشوفان والمياه المغلية وانتظري ليصبح التمر طريًا وقومي بهرس الموز وأضيفيه إلى الخلطة. بالتمر والموز: يعتبر الموز مفيد للرضع إذ يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها. لذلك، أضيفي التمر إلى الشوفان والمياه المغلية وانتظري ليصبح التمر طريًا وقومي بهرس الموز وأضيفيه إلى الخلطة.



-مهروس الشوفان والأفوكادو والسبانخ للرضع: ½ كوب ماء، ¼ كوب شوفان، ¼ كوب من أوراق السبانخ ½ ثمرة أفوكادو مقشرة ومقطعة مكعبات 2 ملعقة كبيرة حليب الأم أو حليب صناعي، طريقة التحضير :على نار متوسطة، ضعي الماء، واتركيه حتى يغلي. أضيفي الشوفان، واتركيه على نار هادئة لمدة 10 دقائق. أضيفي أوراق السبانخ، واتركيه الخليط لمدة 3 دقائق،ضعي الخليط في محضرة الطعام، ثم أضيفي الأفوكادو، واهرسي ناعمًا. أضيفي الحليب، وقلبي جيدًا ثم قدميه لرضيعكِ.



وصفات بالشوفان دايت

يعتبر الشوفان من الاطعمة التى يمكنك تناولها خلال اتباعك نظام صحى دايت، فهناك الكثير من وصفات بالشوفان دايت



شوربة الشوفان بالخضار

المقادير

¼ كوب شوفان منقوع

2 كوب ماء

بصلة متوسطة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

¼ كوب جزر مبشور

¼ كوب ذرة

¼ كوب بسلة

¼ كوب كوسة مبشورة

معلقة كبيرة لبن بودرة

¼ معلقة حبهان مطحون

¼ معلقة قرنفل مطحون

2 معلقة زيت

4 معالق كبيرة بقدونس مفروم

مكعب مرقة خضار او يمكنك استبداله بالبهارات

ملح وفلفل أسود



طريقة التحضير :

ضعى البصل في الزيت بعد ذلك الثوم ثم الجزر والكوسة وقلبيهم 3 دقائق.

ضيفى اللبن بعد ذلك الشوفان و الماء ثم البهارات والملح ومكعب المرقة

يقلب إلى أن تستوى، ضعى الذرة وقلبيه و البقدونس.





مقادير كيكة الشوفان بدون سكر ودهون

2 كوب شوفان مطحون

3 بيضات

ملعقة صغيرة بيكنج صودا

كوب لبن

ملعقة كبيرة خل

فانيليا

كوب عجوة

نصف كوب ماء مغلي

ملعقة صغيرة قرفة



طريقة تحضير كيكة الشوفان بدون سكر ودهون

- في عجان كهربائي يخفق البيض جيدا مع الفانيليا ويضاف إليه الشوفان المطحون مع الباكينج صودا.

- في ماء مغلي توضع العجوة حتى تذوب.

- تضاف العجوة على الخليط والقرفة.

- يضاف الخل واللبن ويضاف إلى الخليط ويخفق جيدا.

- يصب الخليط في صينية مبطنة بورق زبدة.

- تدخل فرنا ساخنا حتى تنضج.

- تقدم باردة. -مهروسوالأفوكادو والسبانخ للرضع: ½ كوب ماء، ¼ كوب شوفان، ¼ كوب من أوراق السبانخ ½ ثمرة أفوكادو مقشرة ومقطعة مكعبات 2 ملعقة كبيرة حليب الأم أو حليب صناعي، طريقة التحضير :على نار متوسطة، ضعي الماء، واتركيه حتى يغلي. أضيفي الشوفان، واتركيه على نار هادئة لمدة 10 دقائق. أضيفي أوراق السبانخ، واتركيه الخليط لمدة 3 دقائق،ضعي الخليط في محضرة الطعام، ثم أضيفي الأفوكادو، واهرسي ناعمًا. أضيفي الحليب، وقلبي جيدًا ثم قدميه لرضيعكِ.وصفات بالشوفان دايتيعتبر الشوفان من الاطعمة التى يمكنك تناولها خلال اتباعك نظام صحى دايت، فهناك الكثير من وصفات بالشوفان دايتشوربةبالخضارالمقادير¼ كوب شوفان منقوع2 كوب ماءبصلة متوسطة مفرومة2 فص ثوم مفروم¼ كوب جزر مبشور¼ كوب ذرة¼ كوب بسلة¼ كوب كوسة مبشورةمعلقة كبيرة لبن بودرة¼ معلقة حبهان مطحون¼ معلقة قرنفل مطحون2 معلقة زيت4 معالق كبيرة بقدونس مفروممكعب مرقة خضار او يمكنك استبداله بالبهاراتملح وفلفل أسودطريقة التحضير :ضعى البصل في الزيت بعد ذلك الثوم ثم الجزر والكوسة وقلبيهم 3 دقائق.ضيفى اللبن بعد ذلك الشوفان و الماء ثم البهارات والملح ومكعب المرقةيقلب إلى أن تستوى، ضعى الذرة وقلبيه و البقدونس.مقادير كيكةبدون سكر ودهون2 كوب شوفان مطحون3 بيضاتملعقة صغيرة بيكنج صوداكوب لبنملعقة كبيرة خلفانيلياكوب عجوةنصف كوب ماء مغليملعقة صغيرة قرفةطريقة تحضير كيكةبدون سكر ودهون- في عجان كهربائي يخفق البيض جيدا مع الفانيليا ويضاف إليه الشوفان المطحون مع الباكينج صودا.- في ماء مغلي توضع العجوة حتى تذوب.- تضاف العجوة على الخليط والقرفة.- يضاف الخل واللبن ويضاف إلى الخليط ويخفق جيدا.- يصب الخليط في صينية مبطنة بورق زبدة.- تدخل فرنا ساخنا حتى تنضج.- تقدم باردة.



وصفات بالشوفان سالى فؤاد

طريقة عمل عجة بالشوفان للدايت

مقادير عجة بالشوفان للدايت

3 بيضات

2 بياض بيض

كوب شوفان خشن

2 كوب فلفل الوان مقطع

بصلة مفرومة

ملعقة كبيرة زيت

4 ملعقة كبيرة بذر كتان

كوب جبنة فيتا قليلة الدسم

نصف كوب جبنة مبشورة قليلة الدسم حسب الرغبة

نصف كوب لبن

طبق سلطة

بقدونس مفروم

ملح

فلفل اسود



طريقة تحضير عجة بالشوفان للدايت:

- تشوح البصلة المفرومة في ملعقة زيت وتقلب جيدا ثم نضيف الفلفل الالوان ويقلب ونتبل بالملح والفلفل.

-نخلط البيض في بولة مع اللبن ثم نضيف بياض البيض ونخفق جيدا مع اضافة الفلفل الاسود.

- نضيف الشوفان ثم يضاف البقدونس و بذر الكتان ونقلب ثم الجبنة الفيتا ونقلب جيدا حتى تذوب الجبنة مع خليط البيض بالشوفان.

-نضع الخليط كطبقة فوق طبقة الفلفل الالوان بالبصل ثم نغلق الطاسة بغطاء محكم حتى تمام النضج.

-نضيف الجبنة المبشورة بعد النضج ونتركها حتى تذوب ونقدمها ساخنة مع طبق السلطة.



وصفات بالشوفان للاطفال

كريب ب الشوفان :

المقادير:

2 كوب دقيق شوفان مطحون

¼1 كوب لبن

3 بياض بيضات

رشة ڤانيليا

معلقة بيكنج بودر

معلقة عسل

للحشو: جبنة فيتا - موتزاريلا - زيتون مخلي.

طريقة التحضير:

سخني الفرن على 200 درجة.

ضعى المكونات في الخلاط،.

يترك الخليط ساعة، ثم يوضع فى المقلاة المدهونة بالزيت و يقلب

احشي الكريب بالجبنه و الزيتون او النعناع او الزعتر.



طريقة عمل بارز الشوفان الصحية

مقادير بارز الشوفان الصحية

1 و نصف كوب شوفان

كوب زبيب

كوب لوز

كوب جوز هند

كوب زبده فول سوداني

كوب عسل

- للوجه

300 جرام شوكولاتة غامقة

كوب لبن خالي الدسم



طريقة تحضير بارز الشوفان الصحية

- في كبة كهربائية يفرم الشوفان مع الزبيب واللوز وجوز الهند

-ثم يضاف العسل وزبدة الفول السوادني حتى يصبح عجينة

- تفرد في صينية مبطنة بورق زبدة

- لعمل الوجه يوضع اللبن مع الشوكولاتة على النار حتى تذوب

-تصب على وجه الصينية وتدخل الثلاجة حتى تتماسك

- تقدم باردة

طريقة عمل الشوفان للفطور للرجيم

طريقة عمل الشوفان مع التفاح والقرفة

المقادير

كوب من التفاح مكعبات

2 كوب من الشوفان

ربع كوب من الشكر البنى أو عسل ابيض

ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة

طريقة التحضير

ضعى التفاح فى طاسة ثم يضافالماء ويترك حتى الغليان

ثم يضاف الشوفان، و نقلل درجة الحرارة مع الاستمرار بالتحريك حتى يصبح الشوفان ذا قوام متماسك، لمدة ثلاث دقائق

نرفع الطاسة عن النَار، ثم يضاف السكر البنى و القرفة مع التحريك

وتقدم ساخنة



طريقة طبخ الشوفان للرجيم:

طبخ الشوفان للرجيم يختلف من وصفة لأخرى فهناك بعض الوصفات تجبرك فى وضع الشوفان على النار على عكس وصفات أخرى لا تستدعى ذلك، فاستخدام الشوفان للرجيم يتوقف على حسب اختيارك للوصفة التى ترغبى فى تناولها.



وصفات بالشوفان سالى فؤادطريقة عمل عجة بالشوفان للدايتمقادير عجة بالشوفان للدايت3 بيضات2 بياض بيضكوب شوفان خشن2 كوب فلفل الوان مقطعبصلة مفرومةملعقة كبيرة زيت4 ملعقة كبيرة بذر كتانكوب جبنة فيتا قليلة الدسمنصف كوب جبنة مبشورة قليلة الدسم حسب الرغبةنصف كوب لبنطبق سلطةبقدونس مفرومملحفلفل اسودطريقة تحضير عجةللدايت:- تشوح البصلة المفرومة في ملعقة زيت وتقلب جيدا ثم نضيف الفلفل الالوان ويقلب ونتبل بالملح والفلفل.-نخلط البيض في بولة مع اللبن ثم نضيف بياض البيض ونخفق جيدا مع اضافة الفلفل الاسود.- نضيف الشوفان ثم يضاف البقدونس و بذر الكتان ونقلب ثم الجبنة الفيتا ونقلب جيدا حتى تذوب الجبنة مع خليط البيض بالشوفان.-نضع الخليط كطبقة فوق طبقة الفلفل الالوان بالبصل ثم نغلق الطاسة بغطاء محكم حتى تمام النضج.-نضيف الجبنة المبشورة بعد النضج ونتركها حتى تذوب ونقدمها ساخنة مع طبق السلطة.وصفات بالشوفان للاطفالكريب بالمقادير:2 كوب دقيق شوفان مطحون¼1 كوب لبن3 بياض بيضاترشة ڤانيليامعلقة بيكنج بودرمعلقة عسلللحشو: جبنة فيتا - موتزاريلا - زيتون مخلي.طريقة التحضير:سخني الفرن على 200 درجة.ضعى المكونات في الخلاط،.يترك الخليط ساعة، ثم يوضع فى المقلاة المدهونة بالزيت و يقلباحشي الكريب بالجبنه و الزيتون او النعناع او الزعتر.طريقة عمل بارزالصحيةمقادير بارز الشوفان الصحية1 و نصف كوب شوفانكوب زبيبكوب لوزكوب جوز هندكوب زبده فول سودانيكوب عسل- للوجه300 جرام شوكولاتة غامقةكوب لبن خالي الدسمطريقة تحضير بارزالصحية- في كبة كهربائية يفرم الشوفان مع الزبيب واللوز وجوز الهند-ثم يضاف العسل وزبدة الفول السوادني حتى يصبح عجينة- تفرد في صينية مبطنة بورق زبدة- لعمل الوجه يوضع اللبن مع الشوكولاتة على النار حتى تذوب-تصب على وجه الصينية وتدخل الثلاجة حتى تتماسك- تقدم باردةطريقة عمل الشوفان للفطور للرجيمطريقة عمل الشوفان مع التفاح والقرفةالمقاديركوب من التفاح مكعبات2 كوب من الشوفانربع كوب من الشكر البنى أو عسل ابيضملعقة صغيرة من مسحوق القرفةطريقة التحضيرضعى التفاح فى طاسة ثم يضافالماء ويترك حتى الغليانثم يضاف الشوفان، و نقلل درجة الحرارة مع الاستمرار بالتحريك حتى يصبح الشوفان ذا قوام متماسك، لمدة ثلاث دقائقنرفع الطاسة عن النَار، ثم يضاف السكر البنى و القرفة مع التحريكوتقدم ساخنةطريقة طبخللرجيم:طبخ الشوفان للرجيم يختلف من وصفة لأخرى فهناك بعض الوصفات تجبرك فى وضع الشوفان على النار على عكس وصفات أخرى لا تستدعى ذلك، فاستخدام الشوفان للرجيم يتوقف على حسب اختيارك للوصفة التى ترغبى فى تناولها.

وصفات بمن أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص وذلك لأنمن الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية و الفيتامينات التى يحتاجها جسم الإنسان، كما يتمتع بالكثير من الفوائد الصحية التى تتمثل فى أنه يحمي من أمراض القلب والسرطان كما يمنحك الإحساس بالشبع لذلك يعتبر من ألذ الوجبات و بالأخص فى وجبة الإفطار.