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الصين ترصد باهتمام بالغ زيارة وزيرة الصحة لبكين..هالة زايد: مساعدتنا حماية لكل العالم .. وزيارتي تضامنية لبحث التعاون لمواجهة كورونا

الإثنين 02/مارس/2020 - 09:06 ص
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة والسكان
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أ ش أ
وسائل الإعلام الصينية:
  • مساعدة الصين في التغلب على فيروس كورونا حماية لكل الإنسانية والدول في العالم
  • زيارة وزيرة الصحة للصين هي تضامن ومساندة وتبادل الخبرات حول الإجراءات المتخذة لمكافحة كورونا


أبرزت مختلف وسائل الإعلام الصينية المرئية والمسموعة والمطبوعة زيارة وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد إلى بكين اليوم لنقل "رسالة تضامن" مع الصين في مواجهة فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، وإضاءة أشهر المعالم الأثرية المصرية باللون الأحمر وعلم الصين تضامنا معها في مواجهة الفيروس.


وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" وشبكة تليفزيون الصين الدولية "سي جي تي إن" وصحيفة الشعب وشبكة الصين وإذاعة الصين الدولية - في تقاريرها وتغطيتها اليوم الاثنين - أن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد تزور الصين حاملة "رسالة تضامن" مع الشعب الصيني في مواجهة فيروس كورونا الجديد، وأن زايد أكدت، في مؤتمر صحفي مشترك مع السفير الصيني بالقاهرة "لياو لي تشيانغ" قبيل مغادرتها إلى بكين، أنها تذهب إلى الصين "محملة بهدية للشعب الصيني عبارة عن مستلزمات وقاية ورسالة تضامن في هذا التوقيت".

ونقلت وسائل الإعلام الصينية عن الوزيرة تأكيدها تقدير مصر العميق للعلاقات المصرية الصينية، وحرص القيادة السياسية على قوة العلاقات التاريخية بين الشعبين، وإيلاء مصر اهتماما كبيرا بمد يد العون للشعب الصيني، خاصة وأن مساعدة الصين في التغلب على فيروس كورونا هو حماية لكل الإنسانية والدول في العالم.

كما أبرزت وسائل الإعلام الصينية تقديم السفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشيانغ خالص الشكر والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي على تكليفه وزيرة الصحة هالة زايد بالسفر للصين، لنقل "رسالة تضامن من مصر إلى جمهورية الصين الشعبية في هذا التوقيت الاستثنائي"، وإعرابه عن اهتمام الحكومة الصينية جدا بالزيارة، وأنها تعتبرها "زيارة تضامن ومساندة، وأيضا تبادل الخبرات حول الإجراءات المتخذة لمكافحة كورونا"، وأن الزيارة "ستترك أثرها في تاريخ التبادل الودي بين الصين ومصر"، خاصة أنها تعتبر تجسيدا حيا لقوة وعمق الصداقة بين البلدين كأقدم حضارتين في العالم.

واهتمت مختلف وسائل الإعلام الصينية كذلك بإضاءة مصر مساء أمس ثلاثة من أشهر معالمها الأثرية بألوان علم الصين، تضامنا مع الأخيرة في مواجهة فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19".

ونقلت الوسائل الإعلامية عن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار تصريحه أنه تم إضاءة قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، ومجمع معابد الكرنك بمحافظة الأقصر، ومعبد فيلة في أسوان جنوبا، بألوان علم الصين، وأن هذه المقاصد الأثرية هي الأهم والأكثر شهرة في مصر، وتم اختيارها تحديدا لإضاءتها بألوان علم الصين بحيث يكون هناك تنوع، ويهدف "التضامن مع الجانب الصيني"، وفي إطار "العلاقات الطيبة" بين البلدين.

وأوضح الدكتور مصطفى الصغير مدير آثار الكرنك بمحافظة الأقصر - في تصريحات لوسائل إعلام صينية - أن "الترابط المصري الصيني ليس غريبا عن الكرنك، الذي يشهد أول بعثة أثرية صينية تعمل في مصر في معبد مونتو بالكرنك"، وأن أعضاء هذه البعثة الصينية تواجدوا أثناء إضاءة واجهة مجمع معابد الكرنك.

من جانبه، اعتبر محافظ الأقصر مصطفى ألهم قرار إضاءة أهم المواقع الأثرية في مصر بعلم الصين "نوعا من التعاطف مع شعب الصين العظيم.. ورسالة قوية بأن مصر والمصريين لن ينسوا مواقف الصين الداعمة لهم"، وأن "مصر، شعبا وحكومة، تقدر دولة الصين، لما يربط بينهما من علاقات تاريخية وتشابه في الحضارات القديمة والعادات والتقاليد".

وأعرب "ألهم" عن أمله في احتواء أزمة فيروس كورونا سريعا، مشددا على أن "الصين قادرة على ذلك".               
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