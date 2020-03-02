AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التضامن : مودة أول منصة إلكترونية حكومية لتأهيل الشباب للزواج .. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:07 ص
مودة
مودة
Advertisements
ريهام فيكتور
قالت راندا فارس مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف وزارة التضامن الاجتماعى في 2019، بالعمل على موضوع الحفاظ على كيان  وتوحيد الأسرة المصرية والتركيز عليه .

 وأضافت راندا فارس، خلال حواره ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc ، أن ارتفاع نسبة الطلاق وصلت إلى مراحل كبيرة جدا فى مصر خلال عام 2017 ، والتى شهدت حوالي 198 ألف حالة طلاق وارتفعت بنسبة 6.8 % عام 2018 حتى وصلت الى 211 ألف حالة .

وأشارت  مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، إلى انه لابد من عمل تدخلات لحل هذه الأزمة من خلال حملات التوعية داخل الجامعات و معسكرات التجنيد التابعة لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع . 

وأكدت ان " مودة " أول منصة إلكترونية حكومية لتاهيل الشباب للزواج ، مضيفة انها موجودة بشكل سهل و الدخول عليه من خلال صفحة الفيسبوك للاستفسار والرد من خلال المتخصصين خلال 24 ساعة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مودة تشارك فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بعروض مسرحية.. صور

مودة يقدم عرضًا مسرحيًا بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

وزارة التضامن تشيد بأداء جامعة حلوان في مشروع مودة

ختام تدريبات مشروع مودة بجامعة السويس

شاهد.. شبح الطلاق في أول 3 سنوات.. مودة يوضح الأسس العامة للزواج الصحيح

اختتام فعاليات البرنامج التدريبي للمشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية

ترشيحاتنا

لو أنت دكتور وعايز تكليفك يكون في مستشفيات القوات المسلحة .. أعرف التفاصيل

بيكيه: واجهنا أسوأ نسخة لـ ريال مدريد في الشوط الأول

احذروا الفتنة.. رسالة مهمة من مرتضى منصور لجماهير الترجي قبل لقاء الزمالك

فريدة سيف النصر ترد على شائعات مرضها بالسرطان:خلوها كورونا على الموضة

اتهام خطير من الجيش الليبي لـ حكومة الوفاق

4 جنيهات ارتفاعا فى أسعار الذهب اليوم الاثنين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باليورو .. سعر غير متوقع لإطلالة نانسي عجرم The voice kids

أسعار فولكس فاجن في مصر اليوم بعد تخفيض volkswagen golf حوالى 30 ألف جنيه.. صور

سعر صادم لفستان أنابيلا هلال فى The voice kids