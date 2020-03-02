التضامن : مودة أول منصة إلكترونية حكومية لتأهيل الشباب للزواج .. فيديو

وأضافت راندا فارس، خلال حواره ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc ، أن ارتفاع نسبة الطلاق وصلت إلى مراحل كبيرة جدا فى مصر خلال عام 2017 ، والتى شهدت حوالي 198 ألف حالة طلاق وارتفعت بنسبة 6.8 % عام 2018 حتى وصلت الى 211 ألف حالة .