التضامن : مودة أول منصة إلكترونية حكومية لتأهيل الشباب للزواج .. فيديو

قالت راندا فارس مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف وزارة التضامن الاجتماعى في 2019، بالعمل على موضوع الحفاظ على كيان وتوحيد الأسرة المصرية والتركيز عليه .
وأضافت راندا فارس، خلال حواره ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc ، أن ارتفاع نسبة الطلاق وصلت إلى مراحل كبيرة جدا فى مصر خلال عام 2017 ، والتى شهدت حوالي 198 ألف حالة طلاق وارتفعت بنسبة 6.8 % عام 2018 حتى وصلت الى 211 ألف حالة .
وأشارت مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، إلى انه لابد من عمل تدخلات لحل هذه الأزمة من خلال حملات التوعية داخل الجامعات و معسكرات التجنيد التابعة لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع .
وأكدت ان " مودة " أول منصة إلكترونية حكومية لتاهيل الشباب للزواج ، مضيفة انها موجودة بشكل سهل و الدخول عليه من خلال صفحة الفيسبوك للاستفسار والرد من خلال المتخصصين خلال 24 ساعة .