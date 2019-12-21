رشا مجدي: «مودة» يهدف للحفاظ على كيان الأسرة ..فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن منتدى شباب العالم 2019 بنسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ الذى انتهى منذ بضعة أيام، وكان من بين توصياته إطلاق منصة إلكترونية لمشروع "مودة" الذي تتكفل به وزارة التضامن الاجتماعي.



وتابعت الإعلامية رشا مجدي، خلال برنامج "صباح البلد" الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أن المشروع يهدف للحفاظ على الأسرة بتقديم دورات تدريبية وتعليمية للمقبلين على الزواج، لأن تحمل المسؤولية وبناء الأسرة ليس أمرا هينًا، ولكنه قائم على المودة والرحمة والتفاهم.



وأضافت الإعلامية رشا مجدي، أن من أهداف "مودة" الحفاظ على كيان الأسرة، وأن استقرار وثبات الأسر يؤدي إلى قوة وتماسك المجتمع كله، مؤكدة أهمية وجود مثل هذا المشروع لأن كثيرين غير مدركين لمفهوم الأسرة الصحيح، ووجود أسرة معتدلة وسوية في المجتمع.



وذكرت الإعلامية رشا مجدي، أن مثل هذه المشاريع أيضًا تساعد على الحد من نسبة الطلاق التي ازدادت بشكل كبير جدًا في المجتمع خاصة بين حديثي الزواج.



ويستهدف المشروع الشباب من سن 18 لـ25 عاما وخصوصا شباب الجامعات، وخاصة الجامعات الموجودة بالمحافظات التي سجلت أعلى معدلات طلاق، حيث بدأ المشروع رحلته بجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان والإسكندرية وبورسعيد كمرحلة أولى.



كما يستهدف المشروع أيضا المتزوجين المترددين على مكاتب تسوية المنازعات.