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محمد جاد: 890 ألف حالة زواج في العام.. وارتفاع نسب الطلاق طرديا ..فيديو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:25 ص
الاعلامي محمد جاد
الاعلامي محمد جاد
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فرح علاء الخولي
قال الإعلامي محمد جاد، إن مشروع "مودة" الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي؛ يحث على العمل بآيات الله في قرآنه بتطبيق المودة والرحمة بين الزوجين، لأن الزواج ميثاق قوي ومتين يجب الحفاظ عليه.

وتابع الإعلامي محمد جاد، من خلال برنامج"صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع "مودة" يحاول تبسيط مجموعة من المفاهيم المتعلقة بالزواج ومعرفة كلا الطرفين ما هي حقوقه وواجباته، لعمل كيان أسري ناجح ومتماسك وإيجابي.

وأضاف الاعلامي محمد جاد، أن المنصة الإلكترونية لمشروع "مودة"، تقدم دورات تدريبية تعليمية موجهة للشباب من 18 لـ 25 سنة، لإعداد الشباب ذهنيًا ومعنويًا ونفسيًا لتقبل المفهوم الصحيح للزواج.

وذكر الإعلامي محمد جاد، أن هذه المنصة الالكترونية تتضمن عددا كبيرا من المحاضرات المختلفة من أكثر من 17 خبيرا في العلاقات الزوجية والنفسية، والهدف منها الوصول إلى مليون شخص سنويًا.

وأكد الإعلامي محمد جاد، أن عدد الزيجات الجديدة في مصر في العام الواحد وصل 890 ألف حالة زواج، وترتفع نسب الطلاق طرديًا مع هذه الحالات، فإن هذه المنصة تقوم بتأهيل الشباب والفتيات ثقافيًا واجتماعيًا ونفسيًا.
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