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محافظات

صحة دمياط تكشف حقيقة اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:55 ص
صدى البلد
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زينب الزغبي
صرح الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط،"، ان المديرية حريصة على نشر التوعية بين المواطنين من مخاطر الأمراض والأوبئة والفيروسات بكافة أنواعها خاصة في الوقت الحالى وتوخى الحذر منها، وخاصة  فيروس كورونا.

وكشف طلحة لـ صدى البلد  حقيقة وجود حالات مصابة بفيروس الكورونا بدمياط ، مؤكدا أن هذا كلام غير صحيح فمحافظة دمياط خالية تماما من أى إصابات أو حالات اشتباه وفي حال ظهور أي حالات اشتباه او إصابة سيتم الإعلان عنها فورا دون تردد وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لها.


وأشار إلى أنه يتم عقد العديد من الندوات للتوعية من أخطاره و انتشاره وكيفية الوقاية منه والفرق بينه وبين فيروس الأنفلونزا الموسمية وذلك بعد تفشي الوباء عالميا وذلك خلال فعاليات القافلة الطبية العلاجية التى يتم تنفيذها يومى الأربعاء والخميس من كل اسبوع بقرى دمياط ،كما سيتم إطلاق مبادرة للتوعية داخل المدارس عن طريق الزائرات الصحيات بمدارس المحافظة بالتنسيق مع التأمين الصحى.

وناشد  المواطنين بعدم الانسياق حول الشائعات المثيرة للبلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تهدف لإثارة الرأي العام دون التأكد من مصدر صحتها.


صحة دمياط تكشف حقيقة اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا
صحة دمياط تكشف حقيقة اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا
صحة دمياط تكشف حقيقة اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا
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