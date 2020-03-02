صحة دمياط تكشف حقيقة اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا

وكشف طلحة لـ صدى البلد حقيقة وجود حالات مصابة بفيروس الكورونا بدمياط ، مؤكدا أن هذا كلام غير صحيح فمحافظة دمياط خالية تماما من أى إصابات أو حالات اشتباه وفي حال ظهور أي حالات اشتباه او إصابة سيتم الإعلان عنها فورا دون تردد وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لها.





وأشار إلى أنه يتم عقد العديد من الندوات للتوعية من أخطاره و انتشاره وكيفية الوقاية منه والفرق بينه وبين فيروس الأنفلونزا الموسمية وذلك بعد تفشي الوباء عالميا وذلك خلال فعاليات القافلة الطبية العلاجية التى يتم تنفيذها يومى الأربعاء والخميس من كل اسبوع بقرى دمياط ،كما سيتم إطلاق مبادرة للتوعية داخل المدارس عن طريق الزائرات الصحيات بمدارس المحافظة بالتنسيق مع التأمين الصحى.



