الريش يسيطر على تصميمات جيفنشي فى اسبوع الموضة بباريس

قدمت دار الأزياء العالمية جيفنشي مجموعتها الجديدة لربيع وصيف 2020، من التصميمات اللافتة،وذلك ضمن فاليات اسبوع الموضة فى باريس.





شملت مجموعة جيفنشي GIVENCHY باقة كبيرة ومتنوعة من التصميمات الخلابة التى تتناسب مع مختلف الاذواق، وتميزت هذه المجموعة بالقصات الأنثوية مع ابتكار في إدخال الأشكال الهندسية والقطع بالأكتاف العريضة..وظهرت البدلة الرجالية الأنيقة على منصةالعرض إلى جانب الفساتين الراقية المزينة بالريش التى سيطرت على أغلب تصميمات الفساتين فهى من الأقمشة التي تزيد من أناقة كل فتاة.كما تميزت مجموعة جيفنشي GIVENCHY بتصميمات وقصات مختلفه، واحتوت أيضا الموديلات على الألوان الكثيرة منها الاسود والرمادي ودمج الالوان علي معظم التصاميم التى تتناسب مع مختلف الأذواق.