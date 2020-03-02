AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الريش يسيطر على تصميمات جيفنشي فى اسبوع الموضة بباريس

الإثنين 02/مارس/2020 - 12:30 م
اسبوع الموضة فى باريس
اسبوع الموضة فى باريس
Advertisements
هاجر هانئ
قدمت دار الأزياء العالمية  جيفنشي  مجموعتها  الجديدة لربيع وصيف 2020، من  التصميمات اللافتة،وذلك ضمن فاليات اسبوع الموضة فى باريس.

 شملت مجموعة جيفنشي GIVENCHY باقة كبيرة ومتنوعة من التصميمات الخلابة التى تتناسب مع مختلف الاذواق، وتميزت هذه المجموعة  بالقصات الأنثوية مع ابتكار في إدخال الأشكال الهندسية والقطع بالأكتاف العريضة..

وظهرت البدلة الرجالية الأنيقة  على منصةالعرض إلى جانب الفساتين الراقية المزينة بالريش التى سيطرت على أغلب تصميمات الفساتين فهى من الأقمشة التي تزيد من أناقة كل فتاة.

كما تميزت مجموعة جيفنشي  GIVENCHY بتصميمات وقصات مختلفه، واحتوت أيضا الموديلات على الألوان الكثيرة منها الاسود والرمادي ودمج الالوان علي معظم التصاميم التى تتناسب مع مختلف الأذواق.


الريش يسيطر على تصميمات جيفنشي فى اسبوع الموضة بباريس
الريش يسيطر على تصميمات جيفنشي فى اسبوع الموضة بباريس
الريش يسيطر على تصميمات جيفنشي فى اسبوع الموضة بباريس
الريش يسيطر على تصميمات جيفنشي فى اسبوع الموضة بباريس
الريش يسيطر على تصميمات جيفنشي فى اسبوع الموضة بباريس
الريش يسيطر على تصميمات جيفنشي فى اسبوع الموضة بباريس
الريش يسيطر على تصميمات جيفنشي فى اسبوع الموضة بباريس
الريش يسيطر على تصميمات جيفنشي فى اسبوع الموضة بباريس
الريش يسيطر على تصميمات جيفنشي فى اسبوع الموضة بباريس
الريش يسيطر على تصميمات جيفنشي فى اسبوع الموضة بباريس
الريش يسيطر على تصميمات جيفنشي فى اسبوع الموضة بباريس
الريش يسيطر على تصميمات جيفنشي فى اسبوع الموضة بباريس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فساتين راقية.. إيلى صعب يستعرض مجموعته الجديدة في أسبوع الموضة بباريس

فساتين خلابة.. شاهد أحدث تصميمات طوني ورد بـ أسبوع الموضة في باريس

فى عز البرد.. نجمات تحدين شتاء 2020 بـ الشورت

الأبيض والبنفسجي الأسود موضة صيف 2020 في عرض أزياء جيفنشي..فيديو

مستوحاة من البحار.. فساتين سهرة لافتة لـ زياد نكد في صيف 2020

من الأكثر جرأة ؟ نجمات تألقن بـ البنطلون الجلد فى شتاء 2020

ترشيحاتنا

اسعار الذهب اليوم الاثنين 2-3-2020.. فيديو

قرار جمهوري بتعيين ٤ أعضاء جدد بهيئة كبار العلماء بالأزهر

4 جنيهات ارتفاعا فى أسعار الذهب اليوم الاثنين

زيارة وزيرة الصحة للصين تتصدر اهتمامات وسائل الإعلام الصينية

الأهلي يصل جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز بدوري الأبطال

جحيم رادس..الترجي يسعى للحصول على 50 ألف مشجع في مباراته أمام الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة في حالة سكر تعتدي على ممرضة وتسبب حالة فوضى بمستشفى.. تفاصيل

مختلف وملفت.. جويل مردينيان بـ لوك جريء

اسعار صيانات وتشغيل نيسان صني nissan Sunny 2020