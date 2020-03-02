لو دخلك فار.. تعرفي علي طرق تطهير وتعقيم المنزل

تتعرض الكثير من المنازل لدخول الفئران وقدمت الدكتورة البيطرية شيرين زكي طرق تطهير وتعقيم البيت والأطباق وأدوات الطهي بعد دخول فأر للمنزل .





الفئران كائنات في غاية الخطورة وتنقل أمراضًا عديدة للإنسان أخطرها الطاعون ، وفيروس هانتا ...





عند دخول الفئران للمنازل وبقائها لفترة وتلويثها للمنزل يجب علينا اتباع عدة خطوات للتطهير ...





1_ فتح نوافذ المنزل وتهويته جيدا قبل البدء في التنظيف بنصف ساعة ، حيث يجف بول العاب الفأر ولا يترك أثر مما يتسبب في العديد من المشاكل الصحية عند استنشاق الغبار الملوث إذا ما حاولنا التنظيف .





2_ إرتداء قفازات وعدم التعامل مع فضلات الفئران أو الأدوات الملوثة بيدنا بشكل مباشر .





3_ التخلص من الفضلات ووضعها في أكياس يتم غلقها بإحكام .





4_ تعقيم الأواني بالكلور بما يعادل ملعقة كلور لكل 20 لتر ماء ... وترك الأواني بهذا المزيج مدة عشر دقائق قبل البدء في غسلها .





5_ غسل الأواني جيدا بالصابون المضاف له خل والماء الساخن .





6_ تعقيم الأثاث والمفروشات بالديتول أو عن طريق رش مزيج ماء وكلور بنسبة 1 جزء كلور : 9 أجزاء ماء ... ثم غسلها في الغسالة بالمنظفات والماء الساخن .





7_ مسح دواليب المطبخ بالصابون المضاف إليه أي معقم والماء الساخن .





8_ الحرص من عدم إثارة أي غبار ملوث بفضلات الفئران عن طريق الكنس بالمقشات اليدوية .



