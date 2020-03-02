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مرأة

لو دخلك فار.. تعرفي علي طرق تطهير وتعقيم المنزل

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:04 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تتعرض الكثير من المنازل لدخول الفئران وقدمت الدكتورة  البيطرية شيرين زكي طرق تطهير وتعقيم البيت والأطباق وأدوات الطهي بعد دخول فأر للمنزل .

الفئران كائنات في غاية الخطورة وتنقل أمراضًا عديدة للإنسان أخطرها الطاعون ، وفيروس هانتا ...

عند دخول الفئران للمنازل وبقائها لفترة وتلويثها للمنزل يجب علينا اتباع عدة خطوات للتطهير ...

1_ فتح نوافذ المنزل وتهويته جيدا قبل البدء في التنظيف بنصف ساعة ، حيث يجف بول العاب الفأر ولا يترك أثر مما يتسبب في العديد من المشاكل الصحية عند استنشاق الغبار الملوث إذا ما حاولنا التنظيف .

2_ إرتداء قفازات وعدم التعامل مع فضلات الفئران أو الأدوات الملوثة بيدنا بشكل مباشر .

3_ التخلص من الفضلات ووضعها في أكياس يتم غلقها بإحكام .

4_ تعقيم الأواني بالكلور بما يعادل ملعقة كلور لكل 20 لتر ماء ... وترك الأواني بهذا المزيج مدة عشر دقائق قبل البدء في غسلها .

5_ غسل الأواني جيدا بالصابون المضاف له خل والماء الساخن .

6_ تعقيم الأثاث والمفروشات بالديتول أو عن طريق رش مزيج ماء وكلور بنسبة 1 جزء كلور : 9 أجزاء ماء ... ثم غسلها في الغسالة بالمنظفات والماء الساخن .

7_ مسح دواليب المطبخ بالصابون المضاف إليه أي معقم والماء الساخن .

8_ الحرص من عدم إثارة أي غبار ملوث بفضلات الفئران عن طريق الكنس بالمقشات اليدوية .

9_ غسل اليدين جيدا والوجه والعينين بعد الإنتهاء من عملية التنظيف
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