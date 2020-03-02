لو دخلك فار.. تعرفي علي طرق تطهير وتعقيم المنزل

تتعرض الكثير من المنازل لدخول الفئران وقدمت الدكتورة البيطرية شيرين زكي طرق تطهير وتعقيم البيت والأطباق وأدوات الطهي بعد دخول فأر للمنزل .
الفئران كائنات في غاية الخطورة وتنقل أمراضًا عديدة للإنسان أخطرها الطاعون ، وفيروس هانتا ...
عند دخول الفئران للمنازل وبقائها لفترة وتلويثها للمنزل يجب علينا اتباع عدة خطوات للتطهير ...
1_ فتح نوافذ المنزل وتهويته جيدا قبل البدء في التنظيف بنصف ساعة ، حيث يجف بول العاب الفأر ولا يترك أثر مما يتسبب في العديد من المشاكل الصحية عند استنشاق الغبار الملوث إذا ما حاولنا التنظيف .
2_ إرتداء قفازات وعدم التعامل مع فضلات الفئران أو الأدوات الملوثة بيدنا بشكل مباشر .
3_ التخلص من الفضلات ووضعها في أكياس يتم غلقها بإحكام .
4_ تعقيم الأواني بالكلور بما يعادل ملعقة كلور لكل 20 لتر ماء ... وترك الأواني بهذا المزيج مدة عشر دقائق قبل البدء في غسلها .
5_ غسل الأواني جيدا بالصابون المضاف له خل والماء الساخن .
6_ تعقيم الأثاث والمفروشات بالديتول أو عن طريق رش مزيج ماء وكلور بنسبة 1 جزء كلور : 9 أجزاء ماء ... ثم غسلها في الغسالة بالمنظفات والماء الساخن .
7_ مسح دواليب المطبخ بالصابون المضاف إليه أي معقم والماء الساخن .
8_ الحرص من عدم إثارة أي غبار ملوث بفضلات الفئران عن طريق الكنس بالمقشات اليدوية .
9_ غسل اليدين جيدا والوجه والعينين بعد الإنتهاء من عملية التنظيف