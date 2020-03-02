مختلف وملفت.. جويل مردينيان بـ لوك جريء

جويل مردينيان على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة لها. حرصت المذيعة اللبنانيةعلى مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة لها.





جويل مردينيان فى الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير يصل اعلى الركبة، اتسم التصميم بأنه مصنوع من قماش التريكو، و نسقت معه حزام رفيع حول منطقة الخصر. ظهرتفى الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير يصل اعلى الركبة، اتسم التصميم بأنه مصنوع من قماش التريكو، و نسقت معه حزام رفيع حول منطقة الخصر.





جويل مردينيان بوت طويل يصل أعلى الركبة باللون الأبيض، وتزينت ببعض الإكسسوارات الأنيقة والخلابة. وانتعلتبوت طويل يصل أعلى الركبة باللون الأبيض، وتزينت ببعض الإكسسوارات الأنيقة والخلابة.





جويل مردينيان الأنظار بقصة شعرها الجديدة والتى وصفها البعض بالجرأة لأنها تخلت عن جزء كبير من شعرها، وقد اختلفت اراء متابعيها بين معجبون بـ اللوك الجديد على عكس البعض لم ينال إعجابهم هذا اللوك. ولفتتالأنظار بقصة شعرها الجديدة والتى وصفها البعض بالجرأة لأنها تخلت عن جزء كبير من شعرها، وقد اختلفت اراء متابعيها بين معجبون بـ اللوك الجديد على عكس البعض لم ينال إعجابهم هذا اللوك.







