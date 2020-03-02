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مرأة

مختلف وملفت.. جويل مردينيان بـ لوك جريء

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:45 ص
جويل مردينيان
جويل مردينيان
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هاجر هانئ
حرصت المذيعة اللبنانية جويل مردينيان على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة لها.

ظهرت جويل مردينيان فى الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير يصل اعلى الركبة، اتسم التصميم بأنه مصنوع من قماش التريكو، و نسقت معه حزام رفيع حول منطقة الخصر.

وانتعلت جويل مردينيان بوت طويل يصل أعلى الركبة باللون الأبيض، وتزينت ببعض الإكسسوارات الأنيقة والخلابة.

ولفتت جويل مردينيان الأنظار بقصة شعرها الجديدة والتى وصفها البعض بالجرأة لأنها تخلت عن جزء كبير من شعرها، وقد اختلفت اراء متابعيها بين معجبون بـ اللوك الجديد على عكس البعض لم ينال إعجابهم هذا اللوك.


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