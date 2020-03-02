AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اليوم.. طارق الملا يشارك في المؤتمر الدولي للتعدين بكندا

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:02 ص
المؤتمر الدولي للتعدين
المؤتمر الدولي للتعدين بكندا
Advertisements
مايكل عياد
يبدأ المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم مشاركته في المؤتمر الدولى للتعدين PDAC المنعقد في تورنتو بكندا حاليًا.


يأتي ذلك في إطار الترويج لما يشهده قطاع التعدين في مصر من تطورات تدعم جذب الاستثمارات العالمية في هذا المجال وكذلك الترويج للمزايدة العالمية الأولى لعام 2020 للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة في عدة قطاعات بالصحراء الشرقية على مساحة حوالى 170 ألف كيلو متر مربع.


وتتضمن مشاركة الوزير في المؤتمر إلقاء كلمة افتتاحية في الجلسة الوزارية للمؤتمر الذى يعد أكبر محفل عالمى معني بشئون صناعة التعدين، ويشارك فيه مئات الشركات وأكثر من 25 ألف شخص من أكثر من 135 دولة حول العالم، كما يعقد لقاءات موسعة ومكثفة مع المسئولين بالحكومة الكندية ورؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال التعدين .

وأكد المهندس طارق الملا أن المشاركة المصرية رفيعة المستوى في اكبر محفل عالمى لصناعة التعدين هذا العام تعكس التزام الدولة بالعمل على كافة المحاور للنهوض بقطاع التعدين ومن ضمنها التواصل الخارجي مع المستثمرين والشركات العالمية والترويج للفرص المتاحة بما يتناسب مع ما تملكه مصر من ثروات معدنية كبيرة، وبما يصب في تحقيق النمو للاقتصاد المصري.

وعلى جانب أخر شارك أمس الوفد المصرى لوزارة البترول والثروة المعدنية وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات فى الندوة الترويجية للاستثمار فى مجال التعدين فى مصر والتي أقيمت ضمن فعاليات المؤتمر بحضور السفير أحمد أبو زيد سفير مصر بكندا والمهندس علاء خشب نائب وزير البترول للثروة المعدنية والجيولوجى أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية والدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات ، حيث تم خلالها الترويج للفرص الاستثمارية من خلال أكبر مزايدة للبحث عن الذهب في تاريخ مصر والتي أعلنت عنها وزارة البترول والثروة المعدنية .

وشهدت الندوة عرض الحوافز والتعديلات الجديدة التي تم إقرارها للاستثمار بقطاع التعدين والتي تأتى ضمن برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع التعدين المصرى ، ‏ حيث استعرض الوفد المصرى التطورات الجديدة بهذا القطاع من حيث إصدار القانون الجديد واللائحة التنفيذية واستبدال نظام الاستثمار وتغييره من نظام اقتسام الأرباح والإنتاج الى نظام الإتاوة والضرائب المعمول به عالميًا، وتم استعراض تفاصيل مزايدة الذهب بمارس من العام الجاري في اطار الترويج لها .


كما القت الندوة الضوء على الطفرة التي يشهدها الاقتصاد المصري وحوافز الاستثمار ، والتي انعكست إيجابًا على المناخ الاستثماري وما تم تحقيقه من انجازات اقتصادية خلال السنوات الأخيرة و الجهود المبذولة لتحسين بيئة الاعمال في مصر والتي يأتي من ضمنها قانون التعدين الجديد بما يحمله من حوافز كبيرة من المنتظر أن تسهم في احداث طفرة بقطاع التعدين في مصر .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تزامنا مع ارتفاعه الرهيب.. مصر تطرح مزايدة تنقيب جديدة عن الذهب بالصحراء الشرقية

بدء تلقي الطلبات 15 مارس.. البترول تعلن عن أول مزايدة للتنقيب عن الذهب خلال 2020

لإعاقتها للمستثمرين .. الملا: عدلنا تشريعات التنقيب عن الذهب والمعادن

وزير البترول: مزايدة للتنقيب عن الذهب والمعادن كل 4 أشهر بمصر

تعرف على التفاصيل المالية لأول مزايدة للتنقيب عن الذهب في 2020

البترول تعلن عن أول مزايدة للتنقيب عن الذهب في 2020.. 15 مارس بدء تلقي طلبات الشركات.. ومصر تشارك في أكبر مؤتمر عالمي للتعدين بكندا أوائل مارس المقبل

ترشيحاتنا

بعد اكتشاف حالتين.. كيف يمكن التفرقة بين الإنفلونزا العادية والكورونا؟

تحذير.. الكمامة تزيد من احتمالية العدوى بفيروس كورونا

بعد الخسارة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو.. برشلونة: لنا عودة

بريطانيا تغرق ورئيس الوزراء في غفلة.. صور المنازل عائمة في المياه

فى ذكرى وفاتها.. هل اعتنقت زينات صدقي اليهودية بعد اعتزالها؟

هل تجوز الصلاة بالثوب الذى أصابه جنابة ؟ الإفتاء ترد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطأ غير مقصود يتسبب في هدم منزل عمره 100 عام.. اعرف الحكاية

باليورو .. سعر غير متوقع لإطلالة نانسي عجرم The voice kids

أسعار فولكس فاجن في مصر اليوم بعد تخفيض volkswagen golf حوالى 30 ألف جنيه.. صور