انطلاق أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب

انطلقت أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية بسلطنة عمان خلفا للعراق اليوم الإثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وذلك للتحضير لأعمال الدورة 153 للمجلس على مستوى وزراء الخارجية المقرر عقدها بعد غد الأربعاء .

ويستعرض المجلس، خلال الاجتماع، مشروع جدول الأعمال للدورة /153/ الذي يتضمن عدة بنود رئيسية تشمل مختلف مجالات العمل العربي المشترك من بينها تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية عن نشاط الأمانة العامة للجامعة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين (152) و(153)، مشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية (31)، وتحديد موعد انعقاد الدورة العادية (154) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري .

كما يتضمن جدول الأعمال بندا يتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي إضافة إلى تطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، دعم جمهورية الصومال الفيدرالية، دعم جمهورية القمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي – الأريتري.