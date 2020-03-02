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توك شو

داليا البحيري: نادمة على مشاركتي في هذه الأعمال.. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 12:34 م
الفنانة داليا البحيري
الفنانة داليا البحيري
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البهي عمرو

قالت الفنانة داليا البحيري، إنها أدت بعض الأدوار وندمت عليها بعدها، ولكنها استمتعت بالعمل فيها، موضحة أن الزمن إذا عاد للخلف ستوافق على الأعمال التي شاركت فيها رغم ندمها بالمشاركة فيها. 


وأضافت داليا البحيري، خلال حوارها على قناة النهار، أن كل فنان يقدم بعض الأعمال ويكون غير راضى عنها ولكن الفنان يتم تقييمه بجمل اعماله.


وأشارت داليا البحيري، إلى أن تجربتها مع الفنان عادل امام فى السفارة فى العمارة كانت لها تأثير إيجابي بالنسبة لها.


ولفتت داليا البحيري، إلى أن العمل مع الفنان الكبير عادل أمام يكون له مذاق خاص، و العمل يكون منضبط، معلقة " الشكل بيكون بدقيقة و الكل بيكون ملتزم وبيكون موجود فى الميعاد المحدد".


وتابعت داليا البحيري:" من جاور السعيد يسعد" وانا اشتغلت مع الزعيم.

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