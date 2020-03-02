هيئة كبار علماء الأزهر .. مصنع حماة الإسلام بمصر.. تأسست عام 1911 .. تختص باختيار شيخ الأزهر وترشيح مفتي الجمهورية .. وتتكون من 40 عضوا

شروطها...

ألا تقل سن المترشح عن خمسة وخمسين عاما

أن يكون حائزًا لشهادة "الدكتوراه" وبلغ درجة الأستاذية في العلوم الشرعية

أن يكون له بحوث ومؤلفات في تخصصه

أعلن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، عن انضمام 4 أعضاء جدد بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وذلك بعد وفاة الدكتور محمد عمارة عضو هيئة كبار العلماء الجمعة الماضية.





ويرجع تأسيس هيئة كبار علماء الأزهر إلى عام 1911، في عهد مشيخة الشيخ سليم البشري، وتكونت من كبار علماء المذاهب الأربعة. وهي تمثل أعلى مرجعية دينية تابعة للأزهر، ثم تم حلها عام 1961 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وأعيد إحياؤها عام 2012 في عهد شيخ الأزهر الحالى الدكتور أحمد الطيب.





اختصاصات الهيئة

يعد أهم اختصاصات الهيئة هو اختيار شيخ الأزهر، وترشيح مفتى الجمهورية، والبت فى المسائل والقضايا الدينية والمجتمعية للمجتمع ليس بمصر فقط، بل فى ربوع العالم العربى والإسلامى باعتبارها أعلى مرجعية سنية بالعالم الإسلامى".





ويشترط لعضوية هيئة كبار العلماء ألا تقل سن المترشح عن خمسة وخمسين عاما، وأن يكون معروفا بالتقوى والورع، وأن يكون حائزا لشهادة الدكتوراه وبلغ درجة الأستاذية فى العلوم الشرعية أو اللغوية وأن يكون قد تدرج فى تعليمه فى المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر.





وتتضمن الاشتراطات أن يكون له بحوث ومؤلفات رصينة فى تخصصه تم نشرها، وأن يقدم بحثين مبتكرين فى تخصصه تجيزهما لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بقرار من شيخ الأزهر، وألا يكون قد وقعت عليه عقوبة جنائية فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو النزاهة أو عقوبة تأديبية أو أحيل إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية، ويصدر بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الأزهر.





عدد الأعضاء

وتتألف الهيئة من عدد لا يزيد على 40 عضوًا من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة، ويرأسها شيخ الأزهر، وتضم الهيئة فى عضويتها، الدكتور أحمد الطيب، ليسانس أصول الدين فى العقيدة والفلسفة، والدكتور أحمد عمر هاشم ليسانس أصول الدين فى الحديث والتفسير، والدكتور نصر فريد واصل، ليسانس شريعة، والدكتور على جمعة، ليسانس دراسات إسلامية، والدكتور محمود حمدى زقزوق، ليسانس لغة عربية، والدكتور محمد عبد الفضيل القوصى، ليسانس أصول الدين فى عقيدة.

كما تضم فى عضويتها الدكتور محمد محمد أبو موسى، لغة عربية، وأحمد عبد الكريم، أصول دين فى الحديث والتفسير، ومحمد ربيع الجوهرى، أصول دين فى العقيدة، ومحمود مهنى محمود، أصول دين فى التفسير والحديث، وعبد العزيز سيف النصر، أصول دين فى عقيدة، والدكتور حسن الشافعى، وجلال الدين إسماعيل عجوة، أصول دين فى الحديث والتفسير، وعبد الرحمن عبد النبى، ليسانس شريعة، وحمدى صبح داوود، ليسانس شريعة.

ينص قانون تنظيم الأزهر، رقم 103 لسنة 1961، في المادة الخامسة، على أنه "عند خلو منصب شيخ الأزهر، يختار من يشغله بطريق الانتخاب من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر، وتختار الهيئة لهذا المنصب ثلاثة من أعضائها الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة بشأن شيخ الأزهر عن طريق الاقتراع السرى في جلسة سرية يحضرها ثلث عدد أعضائها، ثم تنتخب الهيئة شيخ الأزهر من بين المرشحين الثلاثة.

في ذات الجلسة، بطريق الاقتراع السرى المباشر، ويصبح شيخًا للأزهر إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين، ويباشر عمله شيخًا للأزهر اعتبارًا من تاريخ انتخابه، ويُعتمد اختياره بقرار من رئيس الجمهورية.