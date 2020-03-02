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فن

عايزنا نموت ليه.. ردود أفعال غير متوقعة من النجوم على شائعات وفاتهم

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:42 م
عادل امام
عادل امام
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شيرى نبيل
اجتاحت الوسط الفني العديد من الشائعات خلال الفترة الأخيرة، وظلت تلاحق الفنانين لفترة، لا سيما شائعات الوفاة التي أزعجت النجوم وذويهم.

"صدى البلد" يرصد في التقرير التالي أبرز شائعات الوفاة التي لاحقت النجوم خلال الفترة الأخيرة:

عادل إمام

طمأن الفنان الكبير عادل إمام، محبيه وجمهوره على صحته، بعد تردد أبناء عن تدهور حالته الصحية على بعض المواقع الإخبارية، قائلا: "برد عادي جدا، ومافيش حاجة، عايزني أموت ليه".

وفي وقت سابق كشف المخرج رامى إمام عن الحالة الصحية لوالده عادل إمام بعد تردد أخبار عن تدهور صحته، بأنه يعانى من نزلة برد شديدة، وذلك خلال الكلمة التى ألقاها رامى عقب تسلم جائزة والده فى افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما فى دورته الـ 68، قائلا: "أنا سعيد جدا إنى موجود وسط ممثلين كبار، والحقيقة أستاذ عادل إمام عنده برد شديد جدا مش كورونا الحمد لله، وهو كان نفسه يكون موجود النهاردة وبيشكركوا على الحضور وبيشكر المركز الكاثوليكى على الجائزة".

حسن حسني 
كما تصدر الفنان حسن حسني مؤشر البحث "جوجل" في المملكة العربية السعودية بعد ساعات من انتشار شائعة وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كان الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، أوضح حقيقة الأخبار المتداولة عن وفاة الفنان القدير حسن حسنى عبر السوشيال ميديا. وقال أشرف زكى لـ "صدى البلد"، إن الخبر الذي انتشر خلال الدقائق الماضية ليس صحيحا، وإن الفنان حسني حسني بخير.

هذه الشائعة التي انتشرت نقلا عن صفحة منسوبة لصحفي ليست الأولى عن الفنان القدير حسن حسني، الذي خرج عن صمته بعد انتشار شائعات وفاته منذ شهور بسبب انتشار صور له فى أحد المستشفيات، ليطمئن جمهوره.

ونشر حسن حسني حينها صورة تجمعه مع محمد هنيدى من خلال حسابه الشخصى "فيسبوك": "مع ابنى حبيبى محمد هنيدى.. أنا الحمد لله بخير وربنا يخليكو ليا يا أحلى جمهور فى الدنيا خوفكم علي عندى بالدنيا".


شائعة وفاة كاظم الساهر
طالته شائعة "وفاته" وكتب البعض أن كاظم توفي إثر حادث أثناء تواجده فى إحدى البلدان بأوروبا والبعض الآخر قال إنه توفى عقب وجبة مسممة أودت بحياته.

وخرج كاظم الساهر، ونفى شائعة وفاته عبر حسابه على فيس بوك،  ونشر على صفحته مقطع من واحدة من أغانيه، وكتب:  "متمردٌ أيضا أنا وحبيبتى متمردة متمردان مميزانِ وعاشقانِ بعنفوانِ وحياتنا متجددة".

هادي الجيار
نفت إيمان زوجة الفنان هادي الجيار وفاته، وكشفت آخر التطورات الصحية له بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد.

وقالت إيمان إن الفنان في تحسن مستمر ومازال متواجدا في العناية المركزة لكن الحالة مستقرة، لافتة إلى أن الالتهاب الرئوي يأخذ وقتا كي يتم التعافى منه تماما.

وأضافت: "هناك مجموعة من الأخبار الغريبة حول صحة هادى الجيار على مواقع التواصل الاجتماعي وكلها غير صحيحة على الإطلاق".
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