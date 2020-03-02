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منوعات

صلاة جماعية للمسلمين حول العالم في هذا الموعد لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:41 م
صلاة الجماعة
صلاة الجماعة
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أماني إبراهيم
بالصلاة والدعاء، يحاول المسلمون حول العالم التصدي لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) من خلال إقامة صلاة جماعية في وقت محدد، خاصة بعد تزايد ظهور المصابين وآخرها كان ظهور حالتين في مصر.


عشرات التحاذير والتدابير الوقائية أعلنتها عدد من الدول حول العلام، في محاولة للوقاية من الفيروس المنتشر عالميا، ولكن المسلمين كان لهم وسيلة أخرى وهي تحديد موعد محدد لصلاة جماعية للدعاء من أجل تخفيف بلاء فيروس كورونا الذي يجتاح العالم.


وتم نشر الدعوة على مواقع التواصل الإجتمايع، وإرسالها عبر باقي التطبيقات، وتم تحديد موعد الصلاة فيها ليصبح الثلاثاء 3 مارس، وكتب في الدعوة الإلكترونية: "3 مارس المسلمين فى كل الانحاء هيصلوا صلاة جماعية ركعتين لله عز وجل ندعوه سبحانه يرفع وباء "كورونا" عن الأرض ونتضرع له يرحمنا برحمته،الصلاة هتكون بإذن الله فى توقيت موحد على مستوى العالم الساعة 20 بتوقيت جرينتش".

وتابعت الدعوة الإلكترونية مواعيد الصلاة في أكثر من بلد والرغبة في حشد أكبر كم من المروجين لهذه الدعوة: "وموعدها الساعة 10 مساء في القاهرة والقدس وسوريا، 11 مساء مكة والكويت والعراق، 12 ليلا في الامارات، و1 ليلا في باكستان، عايزين نجمع اكبر قدر من المشاركين ؛ملايين المسلمين يجتمعوا على قلب رجل واحد فى صلاة بنية الدعاء لرفع وباء "كورونا" .

وكانت قد ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا في الصين ليصبح 80026 حالة، أما أعداد الوفيات فوصلت إلى 2912 حالة في الصين، مع اكتشاف عدد من الحالات المصابة في عدد من دول العالم.
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