استجابة لرغبة الأطفال.. ساندي تزور مستشفى 57357

حرصت المطربة "ساندي" على تلبية رغبة أطفال مستشفى 57357 وقامت بزيارة للمستشفى مع مجموعة من ألتراس ساندي بترتيب مع إدارة المستشفى، تدعيمًا للأطفال، واجتمعت مع إدارة المستشفى لمعرفة خططهم المستقبلية ومعرفة نسب الشفاء.





وأعربت ساندي عن سعادتها الشديدة بزيارة المستشفى، لأنها كانت جزءًا من سعادة الأطفال بعد أن قامت بتلبية رغبتهم، وقالت إنها كانت سعيدة أيضًا بعد معرفة أن نسبة الشفاء بالمستشفى عالية وقريبة من النسب العالمية وهذا يعتبر شيئا مشرفا ومجهودا كبيرا جدًا من إدارة المستشفى.



