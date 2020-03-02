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فن

استجابة لرغبة الأطفال.. ساندي تزور مستشفى 57357

الإثنين 02/مارس/2020 - 04:22 م
صدى البلد
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محمد نحلة
حرصت المطربة "ساندي" على تلبية رغبة أطفال مستشفى 57357 وقامت بزيارة للمستشفى مع مجموعة من ألتراس ساندي بترتيب مع إدارة المستشفى، تدعيمًا للأطفال، واجتمعت مع إدارة المستشفى لمعرفة خططهم المستقبلية ومعرفة نسب الشفاء.

وأعربت ساندي عن سعادتها الشديدة بزيارة المستشفى، لأنها كانت جزءًا من سعادة الأطفال بعد أن قامت بتلبية رغبتهم، وقالت إنها كانت سعيدة أيضًا بعد معرفة أن نسبة الشفاء بالمستشفى عالية وقريبة من النسب العالمية وهذا يعتبر شيئا مشرفا ومجهودا كبيرا جدًا من إدارة المستشفى.

يذكر أن ساندي احتفلت بصدور ألبومها الجديد "اتنين في واحدة" الذي يضم  ثماني أغان متنوعة ما بين الرومانسي والدراما والهاوس، وتعاونت خلاله ساندي مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولي، أسامة محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام.
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