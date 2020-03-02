أناني وفاقد ثقته بنفسه .. نادية الجندى تهاجم الرجل الشرقى .. فيديو

هاجمت الفنانة نادية الجندى الرجل الشرقى بشكل عام واصفة إياه بالأنانى الذى لا يرغب فى نجاح المراة بعملها.
وقالت نادية الجندى أثناء لقائها فى برنامج بقناة تليفزيون الغد للاعلامية جيسكا أزار : "عندما تحقق المرأة نجاحا فى عملها تتعرض إلى أزمات فى حياتها الشخصية، وذلك بسبب أن الرجل الشرقى تحديدا انانى ولا يفضل نجاح المرأة.
وأضافت نادية الجندى قائلة :"ان نجاح المرأة فى المجتمع الشرقى يسبب للرجل حالة من عدم الثقة بالنفس رغم نجاحه، وأتصور أن كل الرجال فى مجتمعنا الشرقى بهم هذه الصفة إلا القليل جدا.
وأوضحت نادية الجندي قائلة : "انا كنت زوجة مطيعة جدا وانفذ كل طلبات زوجى ولكن تظل الشهرة والنجاح عائقا بيننا.