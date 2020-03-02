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تعليم

أرقام جلوس الطلاب المصريين الدارسين بنظام أبنائنا في الخارج .. الآن عبر هذا الرابط

الإثنين 02/مارس/2020 - 07:23 م
ارقام جلوس ابناؤنا
ارقام جلوس ابناؤنا في الخارج
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ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أرقام الجلوس للطلاب المصريين المغتربين الذين سيؤدون الامتحان في المناهج المصرية على نظام امتحانات ابناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2019- 2020.


وقالت وزارة التربية والتعليم انه يمكن لمن يهمه الامر الاطلاع على أرقام جلوس الطلاب  من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي وذلك من خلال الرقم القومي للطالب على موقع وزارة التربية والتعليم.


وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن الدخول على رابط ارقام جلوس ابناؤنا في الخارج من خلال الضغط على


http://seat.sabroad.emis.gov.eg 



ومن المقرر أن تبدأ امتحانات "أبناؤنا في الخارج" للعام 2019/2020 ، يوم السبت الموافق 4/4/2020 



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا يجوز للسفارات والقنصليات إجراء أي تعديل بهذه الجداول مهما كانت الأسباب.


جدير بالذكر أن امتحانات "أبناؤنا بالخارج" تعقد وفقا للمناهج التي تدرس في جمهورية مصر العربية في العام الدراسي 2019/2020 بدءا من الصف الأول وحتى الصف الثاني الثانوي.

أرقام جلوس الطلاب المصريين الدارسين بنظام أبنائنا في الخارج .. الآن عبر هذا الرابط
أرقام جلوس الطلاب المصريين الدارسين بنظام أبنائنا في الخارج .. الآن عبر هذا الرابط
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