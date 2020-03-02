بقيمة 10.5 مليار جنيه.. ضبط 6896 قضية تهرب ضريبي.. فيديو

تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، لمواجهة الجريمة بكافة صورها، وعلى مدار شهر حققت كافة قطاعات الوزارة نتائج إيجابية عديدة.





ففى مجال تحقيق الانضباط المروري ، نجحت الادارة العامة للمرور بالتنسيق مع مديريات الأمن غي ضبط 929 ألفا و581 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها تجاوز للسرعة والقيادة تحت تأثير المخدر.





وفى مجال قضايا الغش التجارى والتلاعب بالدعم، نجحت الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة قي ضبط 32 ألفا و501 قضية، من بينها 360 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز بالسوق السوداء بإجمالى 18 ألفا و872 أسطوانة بوتاجاز، وتقدر قيمة الغاز المدعم فيها بـ 2 مليون و547 ألفا و720 جنيها، وضبط 80 قضية بيع مواد بترولية بالسوق السوداء، بإجمالى 5 ملايين و702 ألف و245 لتر مواد بترولية، بالإضافة لضبط 323 قضية بيع سلع تموينية بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت 222.754 طن، وضبط 49 قضية استيلاء على أموال الدعم بمضبوطات بلغت 103.247 طن.





وفى مجال قضايا التيار الكهربائي نجحت الادارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط 331 ألفا و984 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بإجمالى متحصلات بلغت 242 مليونا و333 ألفا و891 جنيها.









وفي مجال قضايا التهرب الضريبي نجحت الإدارة العامة للأموال العامة ومباحث الضرائب والرسوم في ضبط 6896 قضية، بقيمة 10 مليارات و554 مليونا و711 ألفا و977 جنيها، و3 ملايين و783 ألفا و534 عملات مختلفة.