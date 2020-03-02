AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قبل مباراة صن داونز.. طلب لـ وليد سليمان من الجماهير.. شاهد

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:12 م
وليد سليمان
وليد سليمان
Advertisements
سيد احمد
نشر وليد سليمان لاعب النادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " صورا له أثناء التدريب مع الفريق فى جنوب افريقيا ويطلب الدعاء من الجماهير قبل لقاء صن داونز .

وعلق وليد سليمان قائلا: " دعواتكم يا أعظم جمهور ❤️ ".

ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :

ربنا معاكم - ان شاء الله هتكسبوا - ربنا يوفقكم. 


وأكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تحسن حالة جونيور أجايي لاعب الفريق، بعد شكوى من آلام عضلية بسيطة، عقب انتهاء مباراة صن داونز التي أقيمت على استاد القاهرة أمس الأول، وانتهت بفوز الفريق بهدفين دون رد. 



View this post on Instagram

دعواتكم يا أعظم جمهور ❤️

A post shared by Walid Soliman (@walidsolimanofficial) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شيكابالا يوجه التهنئة لـ جونيور أجاي لاعب الأهلي.. بهذه الطريقة

وليد سليمان عن شهداء الأهلي: رحلو عنا ومازالو فى قلوبنا

هنكسب.. متعب وشريف إكرامي ورمضان صبحي يساندون الأهلي أمام صن داونز

إبراهيم سعيد يعلق على أداء مروان محسن أمام صن داونز.. شاهد

60 دقيقة .. الأهلي يتقدم على صن داونز بهدف.. ويسيطر على المباراة

وليد سليمان يحتفل بفوز الأهلي على صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا.. شاهد

ترشيحاتنا

عاجل .. ظهور حالة كورونا في دولة عربية جديدة

مرض غامض وكوارث بيئية تهدد إثيوبيا.. تفاصيل

إصابة أحد موظفيها بـ فيروس كورونا.. كيف تعاملت وزارة البترول مع شركة خالدة؟

وفاة ريمون بطرس عن عمر يناهز 70 عاما

مرتضى منصور يكشف المتسببين في تمرد عمال الزمالك.. وشرطة لدفع رواتبهم.. فيديو

تراجع الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تستعد لتقديم hyundai kona الكهربائية في مصر .. صور

مش منحوس.. يوسف مولود يوم 29 فبراير: محظوظ وشخصية محبوبة

لعشاق السيارات الكلاسيكية .. تعرف على متحف الإمارات الوطني بأبوظبي .. صور وفيديو