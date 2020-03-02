قبل مباراة صن داونز.. طلب لـ وليد سليمان من الجماهير.. شاهد





وعلق وليد سليمان قائلا: " دعواتكم يا أعظم جمهور ❤️ ".





ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :





ربنا معاكم - ان شاء الله هتكسبوا - ربنا يوفقكم.









وأكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تحسن حالة جونيور أجايي لاعب الفريق، بعد شكوى من آلام عضلية بسيطة، عقب انتهاء مباراة صن داونز التي أقيمت على استاد القاهرة أمس الأول، وانتهت بفوز الفريق بهدفين دون رد.













نشر وليد سليمان لاعب النادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " صورا له أثناء التدريب مع الفريق فى جنوب افريقيا ويطلب الدعاء من الجماهير قبل لقاء صن داونز .