طارق يحيى: نادي الزمالك يتعرض لحرب شائعات مغرضة

أبدى طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، اندهاشه من الحرب الشرسة التي يتعرض لها النادي الأبيض، من عدة جهات خلال الفترة الماضية.





وأضاف يحيى خلال تقديمه لبرنامج "زملكاوي" الذي يذاع عبر شاشة قناة الزمالك:" لا أصدق ما يتم تداوله في الإعلام المصري عن الزمالك في الساعات الأخيرة وقبل أيام قليلة من موقعة الترجي المرتقبة".





وواصل يحيى تصريحاته:" من يهاجم الزمالك بـ شائعات مغرضة ألستم مصريين مثلنا؟، فساندتم الأهلي والمصري وبيراميدز خلال مشوارهم الأفريقي فلماذا كل هذه الحرب ضد الزمالك، ،ارفعوا أيديكم عن النادي الأبيض".





وتابع:" إذا كنت تختلف مع إدارة الزمالك فما ذنب النادي في كل هذه الحرب؟".



