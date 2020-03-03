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تكنولوجيا

المصائب لا تأتي فرادى.. Apple تدفع 500 مليون دولار بسبب فضيحة إبطاء موديلات آيفون القديمة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 03:59 ص
آيفون
آيفون
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كريم جمال
يبدو أن مصائب شركة Apple الأمريكية فى 2020 تأتى بالجملة بعد تأخر إنتاج iphone 9 بسبب إغلاق مصانعها فى الصين عقب تفشي فيروس كورونا، 

وأعلنت الشركة أنها ستدفع 500 مليون دولار أمريكى كتسوية للدعوى القضائية ضدها بسبب فضيحة إبطاء موديلات آيفون القديمة، لإجبار مستخدميها على شراء النسخ الجديدة منه.

وبحسب cnet، اعترفت آبل الأمريكية فى عام 2017 بأنها طبقت تحديثات لأنظام ios الخاص بها أدى إلى تباطؤ أداء بعض إصدارات أجهزة iPhone القديمة.

وخرجت آبل حينها لتعتذر لكل عملائها وقامت بطرح تحديثات لعلاج ذلك، بالإضافة لبرنامج إستبدال بطاريات ليثيوم المعيبة التى ساهمت فى ذلك حيث كانت تسبب التوقف العشوائى للهواتف.

و اعتبره منتقدو هذا القرار بأنه يهدف لملء خزائن الشركة بالأموال فقط دون مراعاة حقوق مستخديميها الأدبية، ليظهر الأمر جانبا أخر عن العملاق الامريكى عكس المعروف عنه فى عالم التكنولوجيا.

وهناك تسوية مقترحة بأن تدفع Apple 25 دولارًا لكل أصخاب هواتف iPhone المتضررو بحد أدنى للمبلغ الإجمالى بقيمة 310 ملايين دولار، ويشمل الإقتراح أصحاب أجهزة iPhone 6 أو 6 Plus أو 6S أو 6S Plus أو SE، التى تعمل على نظام تشغيل iOS 12.2.1وما أحدث فى نطاق الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أن هاتفى iPhone 7 و 7 Plus الذان يعملان بنظام تشغيل iOS 11.2 وما أحدث ضمن برنامج التسوية، حيث سبق تقديمهما فى قبل 21 ديسمبر 2017.

وكشف المحامى المدعى بالحق "جوزيف كوتشت" أن التسوية المقترحة سترضى عملاء آبل، كما أنها ستمحى الصوة السيئة التى سببتها تلك الفضيحة.

من ناحية أخرى لم تعلق آبل عن الأمر والتزمت الصمت، وفسر الخبراء سبب ذلك أن من يملك الموافقة على هذه التسوية، هو القاضي إدوارد دافيلا بمحكمة فى كاليفورنيا.
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