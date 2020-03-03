المصائب لا تأتي فرادى.. Apple تدفع 500 مليون دولار بسبب فضيحة إبطاء موديلات آيفون القديمة

وأعلنت الشركة أنها ستدفع 500 مليون دولار أمريكى كتسوية للدعوى القضائية ضدها بسبب فضيحة إبطاء موديلات آيفون القديمة، لإجبار مستخدميها على شراء النسخ الجديدة منه.

وخرجت آبل حينها لتعتذر لكل عملائها وقامت بطرح تحديثات لعلاج ذلك، بالإضافة لبرنامج إستبدال بطاريات ليثيوم المعيبة التى ساهمت فى ذلك حيث كانت تسبب التوقف العشوائى للهواتف.



