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لي دونج: نقدر بشدة زيارة وزيرة الصحة المصرية لبكين.. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:17 م
كورونا
كورونا
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إبراهيم القادري
قال لي دونج الوزير المفوض بسفارة الصين بالقاهرة ، إن الصين ترحب بزيارة وزيرة الصحة المصرية هالة زايد وهذه الزيارة تدل على العمق وقوة العلاقات بين البلدين.


وأضاف لي دونج خلال اتصال هاتفي في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون إى، أن زيارة الوزيرة هي فرصة لتبادل المعلومات والآراء والخبرات.


واوضح لي دونج، أن الصين تسير في طريق صحيح وذلك لأن فيروس كورونا مستجد وليس معروفا سابقا وبالتالي يحتاج إلى دراسة.


وتابع لي دونج، أن كل فرد في الصين يشارك في المعركة ضد هذا الفيروس.


واستكمل لي دونج، أن تضامن المصرين معنا نقدره تماما من بلد اخوى وبلد صديق لنا.
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