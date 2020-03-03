لأول مرة .. ظهور BMW الفئة السابعة الجيل الجديد.. صور

ظهرت BMW الفئة السابعة الجيل القادم فى اول صور تجسسية لها، ولكن هذه المرة بدون ملصق “سيارة اختبار كهربائية”، ما يعني أنها ليست كهربائية في الغالب.

ويتأكد هذا الظن مع ملاحظة ما يبدو أنه نظام عادم أسفل الاكصدام الخلفي، ما يشير إلى محرك احتراق داخلي في الأمام، وقد يكون هجينا.

وليس هذا الجسد الإنتاجي النهائي للجيل القادم من السيدان الرائدة، مع تركيز BMW على تجارب تقنيات المصابيح الأمامية الجديدة، والتي ستحل محل مصابيح الليزر الحالية.

كما سيتراجع حجم الفئة السابعة قليلا مع وقف استخدام محركات V12 الكبيرة في الغالب بالتوازي مع محرك الديزل ستة سلندر توربو رباعي، وفي المقابل سنرى إضافة مولد طاقة كهربائي بالكامل لنسخة i7 و i7S الأعلى في المجال بقوة قد تصل إلى 670 حصان ومدى يقترب من 600 كيلومتر.