أسباب استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للأهلي.. فيديو

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، أعلن مساء الإثنين، وبشكل رسمي، التقدم باستقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي.
وأضاف الإعلامي هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش» ، على قناة «صدي البلد»، إن تركي آل الشيخ، استقال عبر صفحته الشخصية على موقع"فيسبوك"، من الرئاسة الشرفية للأهلى دون الكشف عن الأسباب.
وأوضح هانى حتحوت، أنه لا يمتلك معلومة مؤكدة، وراء هذا القرار من جانب تركي آل الشيخ، ولكن قد تفصح عنه الساعات المقبلة، مشددا إن اليوم، كتبت نهاية قصة تركي آل الشيخ مع الأهلى، والتى بدأت رسميا بدعمه لمحمود الخطيب فى انتخابات رئاسة الأهلى، وما بين هذين اليومين، تميزت العلاقات بينهما بالتعاون تارة والقطيعة تارة أخرى.