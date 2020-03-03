سمير صبري: فيلم البحث عن فضيحة عمل "طرقعة كبيرة وقتها"

قال الفنان سمير صبرى، إنه فى بداية مشواره الفنى كان يعمل أدوارا صغيرة فى بعض الافلام، وكان ينتظر الفرصة ليكون من كبار نجوم الفن حينها.





وأضاف الفنان سمير صبري خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن المخرج نيازي مصطفى المخرج الذي أخرج فيلم "البحث عن فضيحة" جمع أبطال الفيلم وقال لنا "أنتم ستكونون الأبطال".





وتابع الفنان سمير صبر، أن الفيلم نجح ناجحا كبيرا فى السينما وعبر عن ذلك قائلا "الفيلم عمل طرقعة كبيرة وقتها"، مضيفا أنه حتي اليوم عندما يشاهد فيلم البحث عن فضيحة يضحك كثيرا.





وأشار ألى أن المخرج نيازي مصطفى أخذه ليمثل مشهدا في فيلم "30 يوم فى السجن" وبعدما رأه قاله له "بعد ما الديكور يتحرق ويحصل انفجار، هتقول كلمة بالعربية وتقع على الارض".