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فن

في ذكرى ميلاد سناء يونس.. قصة زواجها سرًا من نجم الشاشة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:01 ص
سناء يونس
سناء يونس
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سعيد فراج
يوافق اليوم الثلاثاء، 3 مارس، تاريخ ميلاد الفنانة سناء يونس، من العام 1942 في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ورحلت عن دنيانا في 20 مايو عام 2006، عن عمر يناهز الـ 64 عامًا. 

وبهذه المناسبة نكشف عن قصة زواج سناء يونس من النجم الشهير محمود المليجي والذي استمر زواجا سريا ما يقرب من 20 عاما، فقد اشتهرت في الأوساط الفنية بأنها عانس لم تتزوج بل كانت حريصة على أن تشيع أنها تزوجت الفن، إلا أنه في حقيقة الأمر كانت قد تزوجت من الفنان الشهير آنذاك واسع الصيت محمود المليجي.

ضحت سناء يونس، بالكثير؛ من أجل أن تستمر الحياة الأسرية لزوجها الفنان محمود المليجي مستقرة هادئة، فلم تسع لإحداث أي قلقلة له مع زوجته، فقد ارتبطت سناء يونس به عاطفيا أثناء مشاركتهما سويا في مسلسل "ظلال السنين" عام 1964، ثم توطدت علاقتهما ونما الحب بينهما أثناء مسرحية (عيب يا آنسة)، حيث تطورت وقررا الارتباط.

وبالفعل تمت زيجتهما في أوائل السبعينيات وكان شرط المليجي أن يظل زواجهما سريا؛ حرصا على مشاعر زوجته الفنانة علوية جميل، والتي كان حريصا على استمرار الحياة معها، فقد تزوجها بعد قصة حب كبيرة.

وقال الناقد الصحفي طارق الشناوي، في أحد حواراته الفنية السابقة: "بعدما رحل المليجي؛ اتصلت بالفنانة سناء يونس، وطلبت منها أن أنشر خبر زواجهما، ولكنها طلبت مني عدم كتابة أي كلمة عن هذا الموضوع".

وأضاف: "وقبل رحيلها بأيام، ذهبت اليها وذكَّرتُها بما قالته لي بعدم النشر، ففوجئت بها تقول لي: "يا ريتك مسمعتش كلامي وكنت نشرته".
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