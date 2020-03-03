شيخ الأزهر يلقي الكلمة الرئيسية لمؤتمر «الإمام الماتريدي» في أوزباكستان

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الدولي «الإمام أبو منصور الماتريدي والتعاليم الماتريدية: التاريخ والحاضر» بمدينة سمرقند في أوزباكستان، حيث يلقي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، الكلمة الرئيسية للمؤتمر الذي يُعقد على مدار ثلاثة أيام من 3 إلى 5 مارس 2020، بمشاركة ممثلين للعديد من المؤسسات الإسلامية والجامعات العلمية في العالم.





ويناقش المؤتمر تحليل سيرة أبي منصور الماتريدي ومؤلفاته، والآراء والأفكار المرتبطة بتاريخ تطور علم الكلام في عهده، وبحث تطور التعاليم الماتريدية بعد وفاته وسيرة أتباعه وتراهم العلمي، وأهمية الموضوعات في تراث الإمام الماتريدي وأتباعه في حل القضايا الملحة في العصر الحالي.

وقد ولد الإمام أبو منصور الماتريدى بمدينة سمرقند، الواقعة حاليا في أوزبكستان، وهو أحد أعلام الفكر الإسلامي الكبار، الذين بذلوا جهدا كبيرا في الدفاع عن العقيدة الإسلامية، والرد على شبهات الملحدين والماديين، جامعًا في ذلك ما بين الأدلة النقلية والعقلية، وهو يحمل ألقاب كثيرة مثل «إمام الهدى» و«إمام المتكلمين».





وكان في استقبال شيخ الأزهر لدى وصوله مساء أمس إلى سمرقند عدد من كبار المسؤولين بدولة أوزباكستان، على رأسهم الدكتور رستم قاسيموف، مستشار رئيس جمهورية أوزباكستان، والدكتور عبد الغفور أحمدوف، وزير الشؤون الدينية، السيد أركن جان تورديموف، حاكم محافظة سمرقند، والسفيرة أماني كمال، سفيرة مصر في أوزبكستان.





وزار الإمام الأكبر أوزباكستان في أكتوبر 2018 وأعلن وقتها عزم الأزهر تنظيم مؤتمر عالمي عن الإمام أبي منصور الماتريدى، بمشاركة المؤسسات الإسلامية وعلماء أوزبكستان مسقط رأس ذلك العالم الجليل، انطلاقًا من حرص الأزهر على تعريف الأمة بجهود وتراث هؤلاء الأئمة الكبار، لما يمثله ذلك من توضيح عملي لحقيقة تعاليم الإسلام السمحة.